Otcem dítěte vězeňkyně Janákové není nikdo z dozorců, zjistila inspekce. Žena je dočasně propuštěna

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila případ ženy odsouzené k 30 letům vězení, která otěhotněla ve vězení. Inspekce prověřovala, jestli otcem dítěte není některý z dozorců. Na základě vzorků DNA zjistila, že nikdo z nich trestný čin nespáchal. Odsouzená Petra Janáková byla díky těhotenství z věznice v Opatově propuštěna a na svobodě bude do prvního roku. Otěhotněla ve vazební věznici v Hradci Králové.

„Detailním prověřováním a následným porovnáním vzorků DNA dítěte a námi vytipovaného otce jsme došli k závěru, že biologickým otcem dítěte není nikdo z příslušníků Vězeňské služby ČR,“ píše Generální inspekce bezpečnostních sborů v tiskové zprávě. Inspekce zároveň upozorňuje, že není v její kompetenci zjišťovat, kdo otcem dítěte je.

Média v předešlých dnech psala o tom, že otcem dítěte by mohl být někdo ze spoluvězňů. Tuto informaci ale nikdo oficiálně nepotvrdil.

Janáková byla odsouzena za vraždu. Na té se kromě Janákové podílel 31. července 2017 také její tehdejší manžel Jaroslav Janák. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 000 korun. Za vraždu si má odsedět ještě 28 let.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu jejich spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí.

Herzán si za návod k vraždě odsedí osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28 let.