Kvitová k napadení: Policie předvádí výbornou práci. Nejšťastnější budu, až bude konec

„Vnímám to samozřejmě dobře, je to dobrá zpráva. Na druhou stranu neskáču radostí do stropu, protože přece jenom ještě není konec. Asi nejšťastnější budu, až bude úplný konec. Zatím policie předvádí výbornou práci,“ řekla pro Českou televizi tenistka Petra Kvitová.

Podezřelým je podle České televize 54letý muž, který má mít vazby na olomouckou drogovou scénu. V minulosti byl údajně vyšetřovaný v souvislosti s útoky na seniory.

Policie ho podle České televize měla zadržet na základě anonymního upozornění, které dostala letos v lednu. Kvitová ho pak měla identifikovat.

„Nejde se toho úplně neúčastnit. Samozřejmě je to něco, co už mě povede do konce života. V sobě si to nesu,“ uvedla Kvitová.

Bližší informace k případu ve čtvrtek mluvčí Policejního prezidia Ivana Nguyenová poskytnout odmítla. „Informovali jsme ve středu prostřednictvím twitteru o otevření případu, nic jiného uvolňovat nebudeme.“

Napadení slavné tenistky

K přepadení došlo 20. prosince 2016, Kvitová při něm utrpěla vážné poranění levé ruky, v níž drží raketu. Podrobila se komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.

Slavná tenistka pak při výslechu agresora podrobně popsala a policisté několik dní po incidentu zveřejnili jeho předběžnou podobu.

Případ původně policisté vyšetřovali jako těžké ublížení na zdraví, později ji překvalifikovali na zločin vydírání, za což pachateli hrozí pět až 12 let vězení.

Loni nakonec v listopadu oznámili, že případ odkládají. Pachatele se kriminalistům ani přes stovky podnětů od veřejnosti a rozsáhlé vyšetřování dopadnout nepodařilo, případem se zabývali 11 měsíců.

Posun ve vyšetřování nastal podle České televize, když celý případ znovu otevřel policejní tým Tempus, který se zabývá starými nevyřešenými kauzami.

Podle vedoucího odboru obecné kriminality Jana Lisického pachatel zřejmě netušil, že útočí na tenisovou hvězdu. Vyloučil také, že by si Kvitová zranění způsobila sama.

Vypsána byla také odměna za informace vedoucí k jeho dopadení. K původním sto tisícům, které po útoku nabídl prostějovský tenisový klub, přidal muž, jenž nechtěl zveřejnit svou totožnost, ještě 400 tisíc korun.

Přibližná podoba muže, který napadl Petru Kvitovou | Foto: Týdeník Policie