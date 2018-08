Paroubkovy ‚nelegální milionové příjmy‘? Policie se zabývá výroky jeho manželky Petry

Výroky Petry Paroubkové o „milionových nelegálních příjmech“ bývalého premiéra Jiřího Paroubka (nezávislý za ČSSD) se zabývá policie. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdilo státní zastupitelství. Vážné obvinění manžela, který podle Paroubkové disponoval milionovými příjmy, které ale nebyly legální, vznesla Paroubková v médiích minulý týden. Manželé se nyní rozvádějí. Praha 6:00 28. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Paroubková se svým manželem Jiřím na archivním snímku z roku 2014. | Foto: Fotobanka Profimedia

„Státní zastupitelství s touto informací pracuje. Zatím jsme na začátku, nebyly zahájeny úkony trestního řízení,“ potvrdila Hana Vrbová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5. Náměstkyně pražského městského zastupitelství Daniela Smetanová doplnila, že výroky se zastupitelství ve spolupráci s policií zabývá od minulého týdne.

„Mysteriózní tvrzení“

Pro SeznamZprávy Paroubková minulý čtvrtek uvedla, že některé z příjmů jejího muže nebyly oficiální. „Určitě to nebyly příjmy, které by byly legální,“ prohlásila v rozhovoru a dodala, že pro některá svá tvrzení má důkazy.

„Určité nahrávky a pak mám také jeho předvolební deník z roku 2014, ve kterém jsou popsané určité částky, kterými platil svoje spolupracovníky oficiálně a neoficiálně, s kým se stýkal a od koho žádal podporu. A protože jsme o tom mluvili, tak vím, od koho tu podporu dostal,“ popsala Paroubková bez dalších podrobností.

Paroubek, který ve volbách do Senátu kandiduje jako nezávislý za ČSSD, ale tvrzení své ženy odmítl a její výroky označil pro iDnes.cz za „mysteriózní tvrzení“.

„Musím jí, s ohledem na závažnost jejích tvrzení vyzvat, ať předloží důkazy o mé údajné trestné činnosti Policii ČR a pokud nemá takové důkazy, ať přestane lhát. Já nechci přenášet probíhající soudní spor na ulici,“ napsal později na svůj web Vaše věc. Slova manželky, se kterou jsou už přes rok v rozvodovém řízení, jsou podle něj účelovým útokem.

Strach o život

Paroubková odmítla sdělit podrobnosti a není tak jisté, zda a jaké důkazy proti svému manželovi má. Důležité je, jestli by se detektivům v případě trestného činu legalizace výnosů z trestní činnosti, respektive praní špinavých peněz, podařilo zjistit takzvanou zdrojovou trestnou činnost. Ve své analýze z roku 2011 na to upozorňuje i Parlamentní institut.

„V České republice neexistuje žádný nástroj, kterým by bylo možno takovou osobu přimět k vysvětlení původu drženého majetku.“ analýza Parlamentního institutu

„Neprokáže-li policie spojení peněz s tzv. zdrojovou trestnou činností, tedy činností, z níž zločinecké zisky pocházejí, nemůže vůči pachateli nijak postupovat. Není-li zdrojového trestného činu, nemůže být ani trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ stojí v analýze.

Paroubková v rozhovoru zmínila, že nabídku na spolupráci s policií už v minulosti obdržela, tehdy ji ale odmítla. Mimo jiné i kvůli tomu, že se bojí o svůj život. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda bude s detektivy spolupracovat nyní, do uzávěrky tohoto textu nereagovala.

Podle advokáta Jaroslava Ortmana je klíčové, aby Paroubková s detektivy spolupracovala. Pokud takové výroky uvedla do novin, je povinností policie si ji předvolat k výslechu. „A teď začíná ten kolotoč. Ona jako osoba blízká může odmítnout vypovídat. Ovšem pokud to udělá, pak je zřejmé, že nejde ani tak o odhalení trestné činnosti, jako o držení někoho v šachu kvůli výživnému nebo kvůli majetkovým poměrům. Což by bylo špatně,“ myslí si Ortman. „Anebo řekne, co má v ruce, a pak musí policie šetřit,“ popsal dále advokát.

Policie nicméně nyní musí vyslechnout i samotného Paroubka a podle Ortmana například provést jakousi inventuru jeho majetkových poměrů. „A pokud by tam byly výdaje vyšší než příjmy, tak se samozřejmě musí ptát: 'Kde jste na to vzal?'“ doplnil ještě advokát.

Kdo musel v minulosti vysvětlovat miliony? Policie se v minulosti zajímala například o podezřele vydělané miliony Jaroslava Palase (ČSSD). Vyšetřování ale ukončila s tím, že příjmy a výdaje rodiny bývalého severomoravského hejtmana nesedí o deset milionů korun. „Avšak přes veškerou snahu se nepodařilo zjistit původ příjmů, za kterých byl tento majetek pořízen,“ napsali policisté do dokumentu a případ odložili.

Nastřádal mu je tam otec. Tak bývalý generální sekretář ministra zahraničí Karel Srba, odsouzený k osmi letům vězení za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové, před lety vysvětloval miliony uložené v krabici od bot. Vyšetřovatelé se o něj tehdy zajímali kvůli tomu, že jeho výdělky coby úředníka neodpovídaly jeho majetku. Policii Srba uvedl, že mu zůstal milion dolarů v hotovosti.

Veřejně vysvětlovat, kde vzal miliony na byt, musel i bývalý premiér Stanislav Gross (ČSSD). Za byt na pražském Barrandově v ceně 4,3 milionu okamžitě zaplatil zálohu ve výši 2,5 milionu. Gross nejprve tvrdil, že byt financoval částečně z hypotéky a částečně z úspor, později zase, že mu na něj půjčil strýček. Nakonec ve sněmovně Gross k bytu prohlásil dnes již legendární větu: „Původ peněz je tak křišťálově čistý, že ani křišťál křišťálově čistější být nemůže.“