Petra Pavla čeká politická maturita, míní Zvěřina. Mlejnek: Cestičky na hraně Ústavy prošlápl Zeman

Jak vnímáte slova prezidenta Petra Pavla? Přišla včas, nebo nevhod?

Martin Zvěřina: Nevím, jestli přišla včas, nebo nevhod, každopádně jsou trošku rozporuplná. Protože když si prezident pozval všechny představitele politických stran na Hrad k hovorům o strategickém směřování a o zahraniční politice, tak to uzavřel s tím, že je spokojen se všemi výstupy.

A když byl tázán na Tomia Okamuru (SPD), který se netají tím, že chce vystoupit z Evropské unie, tak prezident uznal tento jeho politický program za legitimní, že ho samozřejmě nepodporuje, ale je legitimní. A usilovat o referendum, ať se nám to líbí, nebo nelíbí, je legitimní politický cíl.

Takže v tom vidím určitý rozpor. Byť samozřejmě chápu, že většina populace si nepřeje vystoupení západních struktur.

Josef Mlejnek: Samozřejmě tam jsou různé rozpory, ale vnímám to tak, že je to příprava na povolební situaci. Podle aktuálních a dlouhodobých preferencí by vítězem voleb mělo být hnutí ANO a jako koaliční partneři se nabízejí hnutí Tomia Okamury (SPD), popřípadě komunisté, dnes vystupující pod hlavičkou Stačilo!. Ale tato sestava vyvolává na Hradě i u významné části společnosti vážné obavy.

Hovoří se také o variantě, že by ANO udělalo po volbách nějakou formu koalice, případně podpory v Parlamentu s některou ze současných vládních stran, aby se Česká republika vyhnula tomu, že by extrémy měly vliv na vládu.

Vnímám to tak, že Petr Pavel chce výrazně formovat politický prostor a budoucí vládu. Že se těmito výroky bude snažit dotlačit Andreje Babiše k tomu, aby spíš než s Okamurou zkusil po volbách vyjednávat o podpoře s někým ze stávající koalice.

„Zemanova cestička“

Jak vnímáte použití těchto nástrojů?

Mlejnek: Předchozí prezident Miloš Zeman prošlápl cestičky, jak se pohybovat na hraně Ústavy, ale pořád v souladu s ní. Petr Pavel bude určitě říkat: „Ne, ne, ne, já to dělám jinak než Zeman.“ Ale ty cesty prošlápl Zeman.

Po volbách tady může být, stručně řečeno, varianta taková, že Petr Pavel Andreji Babišovi veřejně, nebo neveřejně řekne: „Tak si vyber, Andreji. Jestli chceš s Okamurou, tak já ti to budu zemanovsky znepříjemňovat, že se k té vládě dostaneš tak za dva roky. Nebo to můžeš mít hned, ale nech ho být.“ A to je pro Andreje Babiše vážná výzva.

Zvěřina: Je to strašně zvláštní, protože Petr Pavel se od svého zvolení chová přesně tak, jak sliboval – není prezidentem aktivistickým, moc se do politiky neplete, k vládě je víceméně loajální kromě dvou vet. A toto je zajímavé kolíkování prostoru.

Pan Mlejnek má pravdu, že je to určitý tlak na Andreje Babiše. Ale podle starého klišé - medvěd se bude porcovat až po volbách – bude záležet na tom, jak dopadnou volby. I třeba na tom, co se stane v koalici Spolu, až prohraje volby.

Také je tu faktor toho, že Andrej Babiš se nemá s Tomiem Okamurou osobně moc rád, nepanuje mezi nimi žádný srdečný vztah, je to spíše sňatek z rozumu.

Myslím si, že je to opravdu otevřené. Prezident se do toho svým způsobem už vložil, nicméně jeho síla není velká a jeho politická zkušenost také ne, jak jsme se již několikrát přesvědčili v průběhu těchto dvou let.

„Politická maturita“

Není to ukázkou Pavlových politických schopností hrát velice důležitou kartu? Co to ukazuje teď o jeho politickém jednání?

Zvěřina: Myslím, že politická maturita ho čeká po těchto volbách, protože tam se odhalí skutečná síla jednotlivých stran. Teď je to takové jako. Jako když si boxeři před příchodem do ringu přes kameru dávají vzkazy a ukazují svaly. Zatím jsme ve verbální rovině. Počkal bych po volbách, zatím se pohybuje ve sféře náznaků.

Vy jste se také ptala, jestli by bylo všechno v pořádku, kdyby se to odehrávalo v rámci Ústavy. A já si myslím, že z hlediska práva ano. Nicméně dlouhé zdržování vzniku vlády po volbách by bylo velice neblahé a projevilo by se to v politické reakci.

V roce 2021 Andrej Babiš bleskově vyklidil Strakovu akademii a odmítl nabídku prezidenta Zemana, že bude dělat obstrukce. A kabinet Petra Fialy (ODS) vznikl velice rychle.

Teď bychom byli v situaci, kdy tady bude Sněmovna, která nebude nakloněna končící vládě, a ta bude vládnout v demisi. Země by se nepohnula.

Co jsme tedy dosud zjistili o tom, jaké jsou reálné vyjednávací politické schopnosti Petra Pavla a co se ukázalo právě těmito slovy?

Mlejnek: Petr Pavel může být trošku frustrován z toho, že se ukazuje, že jeho reálný vliv je malý. Je to dáno tím, že prezidentské pravomoce nejsou moc velké a on nemá žádné zázemí některých stran v Parlamentu. Když se pokoušel do toho vstupovat a sjednat smír ohledně důchodové reformy, tak se s ním poslanci sešli, a pak to stejně interpretovali úplně jinak.

Nelíbí se mu, že jeho snaha v minulosti o hledání konsenzu a vystupování jako svorníka vyzněla do ztracena. V očích veřejnosti pak vypadal trošku jako bezmocný člověk, který se o něco pokusil a politici toho stejně nedbali.

Ale pozice prezidenta v procesu sestavování vlády po volbách je silná. Je to jedna z nejsilnějších pravomocí, protože on je tím hráčem. Ústava ho nezavazuje k ničemu, při navrhování osoby premiéra tam není žádná podmínka. První dva pokusy jsou na něm a není ničím limitován.

