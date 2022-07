Hejtmanka Pecková: Věci okolo příběhu Hlubučka jsou i bez rozhodnutí soudu neakceptovatelné

„To, co udělal Petr Hlubuček, považuji za fatální selhání člověka. Udělal něco, co já považuji – a vždycky jsem považovala – za naprosto nejnechutnější věc, co může být,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Region středočeská hejtmanka Petra Pecková. Kraj si v souvislosti s kauzou Dozimetr zadal audit v Krajské správě a údržbě silnic. „Z předchozí analýzy máme některé indicie, jdou i na předchozí vedení a na zakázky v letech 2018 až 2019.“ Praha 12:00 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Petr Hlubuček udělal něco, co já považuji – a vždycky jsem považovala – za nejnechutnější věc, co může být,“ tvrdí středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Přesně před měsícem náhle zemřel váš náměstek zodpovědný za krajské finance Věslav Michalik. Už máte jasno, kdo bude novým radním pro tuto oblast?

Musím říct, že to byl obrovský šok. Nahradit Věslava Michalika je nesmírně náročné, trvám na tom, aby náhrada byla kvalitní, aby nebyla jenom tak, že někoho z našich kolegů vezmeme a dáme ho na oblast, které se nikdy nevěnoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem pořadu K věci byla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN)

Chtěla bych, aby to byl člověk, který má ekonomický background, který umí rozpočtování. A někdy se na ty kvalitní věci musí delší dobu počkat, protože jsou různé okolnosti, léto, přichází volby. Všichni mají trochu jiné starosti, to úmrtí bylo nečekané.

Situace je taková, že jsme mezi sebe rozdělili gesce. Já mám usnesením rady na starosti středočeské inovační centrum a zatím i podle zákona saturuji gesce mého kolegy Michalika.

Zatím tedy není jasné, kdy kandidáta budete mít? Z toho, co jste říkala, je to tak, že nikdo ideální z vašeho pohledu není? Nebo někdo je, ale čeká se na vhodné okolnosti?

Přesně tak. Někdo je a čeká se na to, až k tomu budou vhodné okolnosti. A ty, věřím, přijdou rychle.

Co to je rychle?

Myslím si, že budou hned po prázdninách.

Naznačíte, kdo by tím hlavním kandidátem mohl být? Ten výběr není tak velký, protože musí být členem zastupitelstva.

Zatím bych nenaznačovala. Myslím si, že je fér, aby to bylo oznámeno jím, případně poté, co o tom rozhodne zastupitelstvo, protože i zastupitelstvo může mít jinou vůli.

Neakceptovatelné i bez soudu

Vaše hnutí Starostů a nezávislých zasáhla v těch posledních týdnech aféra kolem náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, kolem podnikatele Michala Redla. Vy jste na základě informací o kontaktu s nimi odvolali šéfa Krajské správy a údržby silnic Jana Lichtnegera. Avizovali jste, že necháte udělat kontrolu v Krajské správě a údržbě silnic. Máte už alespoň předběžné výsledky této kontroly?

Začala bych tou základní otázkou. To, co udělal Petr Hlubuček, považuji za fatální selhání člověka. Udělal něco, co já považuji – a vždycky jsem považovala – za naprosto nejnechutnější věc, co může být.

Pardon, to říkáte i s vědomím, že ještě nerozhodl soud?

Pro mě jsou ty věci okolo celého příběhu i bez rozhodnutí soudu neakceptovatelné. Že se někdo schází s někým v jakýchsi „čistých bytech“, anebo někdo s druhým komunikuje šifrovaným telefonem a chová se tak, jak se chová.

Podnikatelé obvinění v kauze Dozimetr získali za dva roky z dopravního podniku přes 100 milionů Číst článek

To, jaká bude výše trestu, je samozřejmě na soudu a samozřejmě i na orgánech činných v trestním řízení, které budou vyšetřovat. Na druhou stranu to opravdu vnímám tak, že byla pošlapána velmi poctivá práce tisíců lidí a hodiny poctivé práce spousty z nás. A to se mi samozřejmě nelíbí.

Co se týče pana ředitele správy a údržby silnic, ano, byl vybrán už novou koalicí na kraje. My jsme se snažili očistit správu a údržbu silnic od předchozího vedení a od předchozích praktik, protože je známé i mediálně, že předchozí ředitel Zdeněk Dvořák je také obviněným v některých kauzách.

Vyhlásili jsme výběrové řízení, které bylo opravdu náročné. Přihlásilo se osm uchazečů, bylo tříkolové, bylo tam třináct účastníků výběrové komise, mezi nimiž byla řada odborníků na slovo vzatých, soudních znalců a podobně.

Jan Lichtneger byl v té chvíli nejlepším uchazečem. Poté, co se začalo ukazovat v médiích, že může být propojen s touto kauzou, jsme se s ním spojili. Setkali jsme se s ním všichni radní, chtěli nějaké vysvětlení a už v tu chvíli jsme ho z preventivních důvodů postavili mimo službu. Následně se ještě ten den z veřejných zdrojů z obchodního rejstříku ukázalo, že prokazatelně jednoho z obviněných, a dokonce i z těch, kteří jsou ve vazbě, znal, protože mu poměrně nedávno prodal svoji firmu.

Máte tedy už nějaké výsledky kontroly? Tušíte, jestli něco nebylo v pořádku u Krajské správy a údržby silnic?

My jsme ho odvolali okamžitě. Rada kraje ihned poté rozhodla, že bude proveden forenzní audit. To není věc, která by byla hotová ze dne na den, to bude ještě chvíli trvat. Nicméně ještě předtím, než k celé této kauze došlo, tak jsme vysoutěžili společnost Datlab, udělali jsme analýzu veřejných zakázek jak krajského úřadu, tak správy údržby silnic Středočeského kraje a rizik spojených s veřejnými zakázkami.

Středočeský kraj odvolal šéfa silničářů Lichtnegera. Důvodem je spojení s lidmi z kauzy kolem Hlubučka Číst článek

Už z té analýzy Datlabu máme některé indicie. Nicméně ty indicie jdou i na předchozí vedení, na předchozí strukturu organizace a na zakázky, které byly třeba v letech 2018 až 2019. Chtěli jsme změnou procesů předcházet tomu, aby k něčemu takovému docházelo.

Ty indicie, o kterých mluvíte, mohou vést třeba k nějakým dalším trestním oznámením?

I to se po prověření některých dalších konkrétních věcí může stát. Toto jsou věci, které jsou namátkové a říkají, jestli existuje nějaké riziko. To riziko bylo identifikováno a teď se prověřují jednotlivé případy. A když bude prokázáno, že to nebylo jen riziko, ale vážný problém, tak k něčemu takovému sáhneme.

Na druhou stranu já se pořád chci domnívat, že to není problém systémový, ale že je to jen problém jednotlivce nebo jednotlivců, kteří zneužívají svého postavení. Vy to mnohdy nezjistíte na základě účetních dokladů, protože ty jsou v pořádku.

Počet uprchlíků odhalí zápis do škol

Už 139 dní pokračuje válka na Ukrajině. Jedním z důsledků ruské invazi je uprchlická vlna. Máte jako hejtmanka aktuální informace o tom, kolik teď ve středních Čechách bydlí ukrajinských uprchlíků?

Můžu říci, kolik je registrováno s bydlištěm ve Středočeském kraji, ale to vůbec neznamená, že fakticky musí na tom místě bydlet.

‚Situaci zvládneme.‘ Středočeský kraj se neobává zavření pražského uprchlického centra Číst článek

Registrováno je teď přes 55 tisíc ukrajinských uprchlíků. Z toho ekonomicky aktivních, tedy těch, kteří jsou ve věku 18 až 65 let, je zhruba 35 tisíc. Ale jsou to velmi často i maminky, které mají opravdu malé děti, takže ty pak za ekonomicky aktivní nemůžeme považovat.

Z těch 35 tisíc je už téměř 14 tisíc zaměstnaných ve Středočeském kraji. Registruje to Úřad práce, jejich zaměstnavatelé je už nahlásili, považuji to za skvělé číslo. V tom jsme nadprůměrní, ale v této oblasti jsme lepší celou dobu. Je to tím, že tady máme velký počet zaměstnavatelů.

Na druhou stranu samozřejmě nevíme u těch 55 tisíc registrovaných, zda tady pořád jsou. Mnoho z nich už může být někde jinde, třeba v Praze, anebo se vrátili zpátky na Ukrajinu, na což teď ukazují čísla ze zápisu dětí do škol.

Zmíněné zápisy do škol končí v tomto týdnu. Budou stačit kapacity středočeských škol?

Měli jsme setkání hejtmanů a ministerstev vnitra a školství a dostali jsme prvotní údaje. Ještě nejsou konečné, protože zápisy jsou až do půlky července. Ale už z těch stávajících vyplývá, že zhruba 40 až 45 tisíc dětí je zapsaných do škol, ale je jich tady registrováno přes 75 tisíc.

Takže tady máme velkou část, více než 30 procent dětí, které nemáme v zápisech do škol zatím zohledněny a já nepředpokládám, že takový počet dětí ještě v příštím týdnu k zápisu přijde.

‚Mám čas se věnovat aktivitám uvnitř hnutí.‘ Farský bude kandidovat na místopředsedu STAN Číst článek

Spíš předpokládám, že to jsou děti, které se za svými rodiči vrátili zpátky na Ukrajinu. Anebo se také může stát, že jsou to třeba děti, jejichž rodiče se domnívají, že zde setrvají ještě do konce prázdnin a od září už se vrátí do své ukrajinské školy, a proto nepřišli k zápisu.

Z těch čísel, která máte k dispozici: Je nějaké místo ve středních Čechách, kdy už teď je jasné, že kapacity škol, ať už základních, nebo středních, nebudou stačit?

Když to vezmeme komplexně, tak čísla jsou taková, že volné kapacity máme a školy jsou schopny vytvořit, teď myslím pro ukrajinské děti, ještě více volných kapacit. Ale je to průměr, průměr z celé České republiky, průměr Středočeského kraje.

V lokálních oblastech mohou být problémy a ty se také objevují. Opravdu máme lokality, kde kapacity nestačí ani pro české děti. Těch lokalit začíná být více. Nedostatečné kapacity základních škol ve Středočeském kraji teď intenzivně budeme řešit.

Je tu možnost, že děti budou například v ukrajinských malotřídkách, nebo budou v jiném objektu, než je škola. Sice budou zařazeny pod školu se školním vzdělávacím plánem, ale nebudou sedět v lavicích v objektu té školy. Obce si s nimi poradí jinak.

Když jste teď mluvila o nedostatečných kapacitách škol ve středních Čechách, v některých oblastech i bez ohledu na ukrajinské děti, tak vy jste na konci června měli na toto téma setkání jak se starosty některých měst a obcí, tak i s dosluhujícím ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN). Na tom setkání starostové podepisovali výzvu vládě, aby podpořila stavbu nových škol. Máte už nějakou reakci ze strany vlády, jestli vyslyší, případně jakým způsobem pomůže?

Ta schůzka, kterou jsem svolala, byla velmi spontánní. Bylo to poté, co se na mě začalo obracet opravdu velké množství starostů, že mají problémy po zápisech s kapacitou škol.

Například v Brandýse se těsně před zápisem objevilo dalších asi 130 dětí, které najednou byly přihlášeny k trvalému bydlišti do Brandýsa tak, aby se dostaly do brandýské školy.

Té narychlo svolané schůzky v šibeničním termínu, abychom ji stihli do prázdnin, se zúčastnila více než stovka starostů, což bylo neuvěřitelné. A z čísel, která jsme dali dohromady, se ukázalo, že v jedenácti školách se losovali prvňáčci ke přijetí do první třídy.

Starosta Poděbrad pronesl rasistický výrok směrem k Romům, hnutí STAN se od něj distancovalo Číst článek

Máte už reakce od vlády?

Napsala jsem jak panu premiérovi, tak panu ministru školství, který na tom jednání ještě byl, tak panu ministru financí. Požadujeme, aby vláda otevřela dotační tituly, které navyšovaly nebo pomáhaly s financováním kapacit škol a navyšováním jejich kapacit.

Jednání mezi hejtmany a vládou bude teď ve čtvrtek a tam předáme jak panu premiérovi, tak ministrům školství a financí kompletní materiál s výzvou od starostů a nepožadujeme nic jiného, než aby dotační tituly, které jsme my sami otevírali a snažili se prosadit v roce 2013, aby pokračovaly.

Ve středních Čechách díky tomu získaly obce 9000 žákovských míst. Na druhou stranu to ale nestačí. Potřebujeme jich opravdu násobně víc.