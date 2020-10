Hejtmanka Pecková se rozhodla ignorovat prezidenta. ‚Není pro mě morální podpora téhle země,‘ řekla

„Není pro mě morální podpora téhle země. A to je všechno, co k tomu chci říct. Opravdu se nechci panem prezidentem dále zabývat,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Petra Pecková.

Na slova hlavy státu reagovala nově zvolená hejtmanka Středočeského kraje v sobotu večer. Na svůj twitterový účet napsala, že prezident je rád středem pozornosti a dále už ho nebude sledovat. Ke tweetu připojila i hashtag „nenitomujprezident“ a „pridejtese“.

Na dotaz dodala, že nesouhlasí se vším, co prezident v rozhovoru pro MfD řekl.

V době pandemie by měl prezident ztělesňovat stejnou roli, jakou zastává podle Peckové slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. „Teď národ potřebuje morální podporu, potřebuje získat naději, potřebuje mít autority, kterým věří a na které se spolehne,“ popisuje.

„Já si myslím, že mnozí z těch, kteří ho volili, se dnes diví,“ uvedla Pecková k otázce, koho by si přála jako demokraticky zvoleného prezidenta.

Osobu prezidenta Miloše Zemana Pecková odmítla dále hodnotit.

Zeman: Ruku natahují i neschopní podnikatelé, na šéfa BIS máme materiál, Babiš dostane dva pokusy Číst článek

„Ale opravdu platí, už se o něm bavit nechci. Prostě chci dodržet to, co jsem včera (v sobotu - pozn. red.) napsala ve svém tweetu, a nechci dělat pravý opak toho, co jsem napsala,“ dodala na závěr Petra Pecková.

Na rozhovor prezidenta Zemana reagovala celá řada politiků. Velkou odezvu způsobila Zemanova věta o údajné složce na Michala Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby, kterého opakovaně odmítá jmenovat generálem.

„Snaha Miloše Zemana o likvidaci ředitele BIS Michala Koudelky není klukovina ani trucpodnik. Je to dlouhodobá a systematická snaha o rozvracení ústavního pořádku České republiky,“ uvedl například Jan Lipavský (Piráti), místopředseda sněmovního výboru pro obranu.