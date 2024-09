ONLINE: Pecková má pro Skopečka novou nabídku. Křeslo středočeské hejtmanky si ale chce nechat

Hnutí STAN ve středních Čechách, které skončilo v krajských volbách na druhém místě, dalo v pořadí třetí koalici Spolu novou nabídku. Týká se počtu míst v radě kraje, nikoliv postu hejtmana, který si chce hnutí ponechat. Po pondělním jednání se zástupci Spolu to řekla volební jednička STAN a dosavadní hejtmanka Petra Pecková. Další jednání s koalicí Spolu bude podle Peckové za týden. Sledujeme online Praha 12:05 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyjednávací tým STAN ve Středočeském kraji. Uprostřed stávající hejtmanka Petra Pecková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V krajském zastupitelstvu o 65 členech obsadilo vítězné ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 13 zastupitelů. Spolu je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s oběma subjekty. Nabídky má nyní od ANO i STAN.

Jak volili vaši sousedi, jak vaše obec a jak váš kraj? Přinášíme pohled do volební geografie všech krajů Číst článek

Hejtmanské křeslo STAN podle Peckové Spolu nenabídli. „V tom máme od počátku jasno. Já myslím, že od voličů máme opravdu velmi významný mandát,“ uvedla. Už v sobotu večer poznamenala, že ona sama získala o 11 tisíc preferenčních hlasů víc než lídr Spolu. K nové nabídce vůči Spolu se v pondělí nechtěla blíže vyjadřovat. Na dotaz, zda se týká počtu křesel v radě, uvedla, že jde o zastoupení v radě, nikoliv o post hejtmana.

„Nechtěla bych to víc konkretizovat. Myslím si, že ta nabídka je zajímavá, je to maximum, co jsme byli teď schopni a ochotni dát, a musejí to nejdřív probrat všechny jednotlivé strany a musí si říct, zda je to pro ně akceptovatelné,“ uvedla Pecková.

Další schůzka Spolu a STAN bude příští pondělí, podle Peckové je to na základě požadavku Spolu. Koalice musí podle ní nabídky, které obdržela nejen od STAN, ale i od ANO, nejdříve probrat.

„Do příštího týdne do pondělí to vypadá, že se zatím ještě nedozvíme, v jakých rukou bude Středočeský kraj. Jednotlivé strany mají své orgány a jejich zasedání až koncem tohoto týdne,“ dodala Pecková.