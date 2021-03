Pecková k mimořádné situaci: Oslovujeme první ambulantní specialisty, seznamy tvoříme od večera

Kvůli velkému počtu pacientů s onemocěním covid-19 ve středočeských nemocnicích oslovuje kraj první ambulantní specialisty. Uvedla to hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ještě předtím v rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že seznamy lékařů, které se kraj po rozhodnutí vlády pokusí povolat, tvoří již od středečního večera. Ve čtvrtek pak kvůli mimořádné situaci v nemocnicích zasedne i krajský krizový štáb, potvrdila hejtmanka. Praha 10:45 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) upozorňuje, že ne všichni oslovení zdravotníci nakonec nastoupí do nemocnic | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jste některé ambulantní lékaře a sestry oslovili a víte, kam je přidělíte?

Schváleno to bylo teprve ve středu. Už od večera připravujeme seznamy a od rána s nimi budeme komunikovat. Nejdříve chceme oslovit ty, kteří mohou své pacienty odložit na později - takže spíše půjde o kosmetické zákroky, plastické chirurgie a podobné obory. Na tom pracuje odbor zdravotnictví. Monitorujeme i situaci ve všech středočeských nemocnicích a budeme řešit další opatření. Svolán je i krizový štáb.

Jaká je aktuální situace ve středočeských nemocnicích?

Stav hromadného postižení osob byl vyhlášen v Benešově, v Mladé Boleslavi i v Kolíně. Monitorovali jsme i situaci v nymburské nemocnici, ale tam dělají vše proto, aby se domluvili na přesunu pacientů z léčebny dlouhodobě nemocných do lázní v Poděbradech, aby tak vytvořili dalších 12 covidových lůžek. Opět to ale naráží na nedostatek personálu.

Situace je vážná i v Mělníce, kde je také nedostatek personálu, což se řeší s armádou. Byly podány žádosti, jestli by mohla poskytnou své příslušníky - ti ale mohou sloužit pouze na necovidových jednotkách, musí tedy dojít k reorganizaci. Současně se podařilo získat další dobrovolníky ze zdravotnických oborů, ve kterých v současné době nepracují a jsou ochotni pomoct. Pokud by byli ochotni i další, budeme velmi rádi.

Jsou ve středních Čechách další zařízení, která by mohla pomoct, jako například ošetřovny nebo hotely?

Jsou, je to vytipované. Je jich řada, s nimiž komunikujeme a jsou připravené. Je to ale složité na organizaci. Lůžka musí mít rozvody kyslíku a musí být v dostupné vzdálenosti od nemocnice. Stále to pak naráží na personál. Nemůžeme vzít pacienty ve vážném stavu a dát je do lázní, kde není potřebné vybavení ani obsluha. Snažíme se posouvat lidi z lůžek následné péče do jiných zařízení a lůžka, kde vybavení je, využívat pro covidové pacienty.

Stejně se to děje v Mladé Boleslavi, kde se uvolnila lůžka v léčebné dlouhodobě nemocných a mělo by být připraveno 50 lůžek na léčebně dlouhodobě nemocných. I tady je opět problémem personál.

Přesuny lékařů

Máte spočítáno, kolik lékařů případně dalšího zdravotnického personálu byste takto mohli povolat?

Pracujeme na tom. Povolat je můžeme, ale je tam i poučení, z jakého důvodu mohou odmítnout. A to jsme si vyzkoušeli už na podzim u studentů, kteří ho využili, když nastoupit nechtěli. Je totiž velmi těžko ověřitelné - například jestli žijí v jedné domácnosti s osobou, která může být ohrožena na životě.

Nejde to tedy dobře lámat přes koleno. Musíme se s lidmi předdomluvit, aby to zvážili. Pracovní příkaz slouží jako dokument, který poukazuje na vážnost situace a lidé si to uvědomují. Na druhou stranu když kolega v Karlovarském kraji povolal všeobecné zdravotní sestry, vytipoval jich celkem 100, a na pracovní příkaz jich nastoupilo kolem 18 až 20. Není to tak, že je vydán pracovní příkaz a všichni nastoupí.

Využily krajské nemocnice toho, že mohly přesouvat lékaře ke covidových pacientů?

Samozřejmě, to už se dělo. Po celou dobu navyšujeme počty covidových lůžek na úkor dalších oddělení. Poslední takový pokyn byl minulý týden, aby nemocnice přeměnily 30 procent na covidová lůžka, což se stalo. Oddělení jako ORL nebo dětské oddělení nefungují pro péči o pacienty, kteří tam mají být.

Co si od vyhlášení stavu hromadného postižení osob slibujete? Ten se využívá při nehodách či živelných katastrofách a je v podstatě manuálem pro zdravotnickou záchrannou službu.

To není od toho, co si od toho slibujeme, ale co tím říkáme. Zdravotnická zařízení deklarují, že nejsou schopna se stávajícím personálem, vybavením a kapacitou garantovat standardy poskytování péče v České republice, které jsou stanoveny na základě zákonů, norem a vyhlášek. Zařízení se dostávají do situace, kdy nemohou péči omezit nebo zavřít, musí fungovat na daleko větší výkon, protože jsou k tomu příčiny. Ale nejsou schopny garantovat standardy lékařské péče.