Najít spravedlnost. Kraje připravují ústavní stížnost i změnu zákona kvůli daním, říká hejtmanka Pecková

Kraje se kvůli tomu, jak se dnes mezi nimi rozdělují daně, hodlají obrátit na Ústavní soud. V pořadu K věci Českého rozhlasu Region to potvrdila středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). Vedle toho také kraje hodlají podat návrh na změnu zákona. „Řekli jsme si, že i mimo konsolidační balíček budeme trvat na tom, aby došlo ke spravedlivému přerozdělování,“ uvedla hejtmanka. Rozhovor Praha 11:45 16. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Na podzim vstupujete do poslední čtvrtiny tohoto volebního období. Další krajské volby budou za rok. Jste už rozhodnutá, že budete znovu kandidovat?

Já bych řekla takové české přísloví: Chceš rozesmát boha, udělej si plány. Když bůh a osud dají, tak já bych si moc přála obhajovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem pořadu K věci byla Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje z hnutí Starostové a nezávislí

Ale protože z malého úrazu, kdy jsem si na lyžích v březnu poranila nohu, utrhla koleno a měla dva šrouby, se nakonec staly poměrně velké komplikace, které se udály ze vteřiny na vteřinu a skončily vlastně plicní embolií, protože se mi udělala v noze trombóza a utrhla se, tak vím, že život opravdu visí na vlásku.

Takže když všechny okolnosti dají a nic se nepřihodí a nevyhodnotím, že je něco víc prioritního, ať už je to rodina nebo třeba zdravotní stav, tak bych si to moc přála. Práce mě baví, myslím si, že jsme udělali velký kus práce a moc ráda bych obhajovala.

Máte v plánu, pokud budete kandidovat, že hnutí STAN půjde do voleb samotné, nebo jednáte o možných koalicích?

Ne, hnutí STAN by šlo pravděpodobně samotné, alespoň to je teď naše rozhodnutí. Ale samozřejmě k tomu ještě není usnesení krajského sněmu.

Čím dál tím liberálnější. STAN se pod vedením šéfa Rakušana přesunuli a ukotvili na mapě české politiky Číst článek

Na druhou stranu, já ještě také nevím, jestli budu kandidovat, to také záleží na mých kolezích a kolegyních. Zatím cítím, že mám jejich podporu.

Vyzvala jsem i své kolegy, registrované příznivce anebo přímo členy Starostů a nezávislých, jestli by někdo nechtěl také kandidovat na tuto pozici.

A už se někdo přihlásil?

Zatím ne, ale moc ráda půjdu do primárek. I minule jsem požadovala, aby byly primárky a abych si kandidaturu obhájila u kolegů a kolegyň. Uvidíme.

Tendry na dopravu

Na konci loňského roku jste si v krajské radě udělali inventuru toho, co už jste splnili z programového prohlášení a co ještě zbývá. Uvažujete o podobné inventuře i teď? Že byste si zpřesnili priority pro poslední rok?

Určitě to dělat budeme. Každý rok od nástupu do funkce jsme vždy dělali výroční tiskovou konferenci. V listopadu to plánujeme plánujeme potřetí. Zase představíme, co jsme za rok udělali, a některé věci zpřesníme.

Jde o drobnosti. Ale někdy to dáte na papír s nejlepším úmyslem a život se pak vyvíjí. Slibovali jsme třeba voličům, že uděláme interaktivní databázi nebo banku ochranných pomůcek kvůli tehdejší pandemii, ale dnes už jsou ty věci běžně na trhu, takže to už jsme vypustili.

Co je pro vás největší cíl pro poslední rok tohoto funkčního období? Co je to zásadní, co byste chtěli ještě stihnout?

Velmi důležité je, abychom stihli všechna výběrová řízení ve veřejné dopravě. My jsme totiž udělali opravdu historický krok. Poprvé jsme soutěžili, tendrovali všechny autobusové dopravce. Bylo výběrové řízení, které bylo opravdu velmi povedené.

Teď děláme absolutně největší výběrové řízení na železniční dopravce. Dříve vždycky naši předchůdci dávali ty zakázky z ruky. Je to kontrakt za 60 miliard korun zhruba na dobu deseti let. Já doufám, že to všechno dopadne v pořádku, že to opravdu zkvalitní cestování po Středočeském kraji a že úspěšně dokončíme tenhle velký tendr.

Česko je ostrovem nejlacinějších pokut, to se změní, říká k chystané novele zákona ministr Kupka Číst článek

Potom si přeju, abychom udělali velký krok v kvalitě středních škol. Doufám, že za čtyři roky bude měřitelné, že se jejich kvalita ve Středočeském kraji zvýšila a posunula z třetího nejhoršího místa mezi kraji na nějaké vyšší příčky.

Jednotlivá opatření ve školství jsou vždycky během na dlouhou trať, ale já věřím, že i investice třeba do interaktivních pomůcek, do inovativního vzdělávání, do inovativní výuky budou znát.

Budete ještě během toho roku navyšovat počty míst na středních školách, hlavně na gymnáziích a na všeobecných oborech?

Určitě budeme. Když jsme to spočítali za předchozí rok, tak jsme je navýšili – když to budu brát i se soukromými školami – zhruba o 900 míst. Středočeský kraj asi o 700 míst a zbytek byli soukromí zřizovatelé. A určitě budeme navyšovat dál.

Řeknete číslo?

Samozřejmě to závisí to na výběrových řízeních a na tom, jak se povede udělat všechny ty stavební úpravy. Ale plánujeme – teď se bavíme jenom o gymnáziích – rozšíření gymnázia v Říčanech, v Hostivici a v Berouně.

Pak plánujeme stavbu dvou nových gymnázií, a to v Jesenici a v Černošicích. To ale rozhodně nebude do příštího roku.

Plus se velmi věnujeme změně oborové struktury na jednotlivých školách. Považuji za velmi dobrý krok, že jsme udělali dotazníkové šetření mezi žáky devátých tříd, jestli se naplnila jejich očekávání po přijímacím řízení, jestli jsou na školách, na které chtěli, nebo nejsou.

Změny v českém školství: tři elektronické přihlášky na střední, systém priorit a pravidla pro druhé kolo Číst článek

Žáků osmých tříd a jejich rodičů jsme se dotazovali, co rozhoduje o jejich volbě. A zjistili jsme, že preference studentů jsou jiné než preference jejich rodičů. Zjistili jsme, že žáci středočeských základních škol velmi výrazně preferují odborné vzdělání typu průmyslová škola nebo odborné lyceum, ale s maturitou, ne dvouleté studijní obory bez maturity. A my jich máme paradoxně skoro nejvyšší nabídku.

To znamená, že tyhle věci se dají zrealizovat už od příštího školního roku?

Přesně tak. Na tom pracujeme, aby lépe korelovala snaha a preference rodičů a jejich dětí i zaměstnavatelů s oborovou nabídkou, kterou my nabízíme. Aby poptávka odpovídala nabídce. A myslím si, že to jsou věci, na kterých se dá za rok udělat hodně práce.

Pracuje na tom pan radní s Národním pedagogickým institutem, s řediteli jednotlivých škol.

Samozřejmě se bavíme i s hlavním městem Prahou, protože na té nabídce musíme spolupracovat společně. Praha má hodně všeobecné vzdělávání typu gymnaziálního, nemá například třeba zemědělskou školu právě v oblasti segmentů zemědělských nebo některých odborných škol zase saturujeme pražské děti my.

Ústavní stížnost i změna zákona

Pojďme na takzvané rozpočtové určení daní, tedy k přepočtu, co z vybraných daní dostane stát, co dostanou jednotlivé kraje, co dostanou jednotlivá města a obce. Už mnoho let vedení Středočeského kraje bez ohledu na to, kdo je aktuálně hejtmanem, opakuje, že pro Středočeský kraj je stávající model nevýhodný. Hnutí STAN zkusilo v minulých týdnech ve vládní koalici prosadit změnu přepočtů, koaliční partnery jste ale nepřesvědčili.

Následně jste avizovala, že jako vedení Středočeského kraje podáte v této věci ústavní stížnost. Už na ní pracujete? Máte jasno, kdy ji podáte?

Ano, pracujeme na ní. Mě to celé velmi překvapilo, protože s tím, že by změna byla v rámci konsolidačního balíčku jsme paradoxně nepřišli my jako hnutí STAN, ale přišla s tím Asociace krajů prostřednictvím zástupců, kteří jsou z ODS.

I hejtman Martin Kuba (ODS) navrhoval, abychom to změnili v rámci konsolidačního balíčku, že by to mohl být rychlý postup. A na tom postupu jsme se domluvili. Byla poměrně vysoká shoda krajů, byla i shoda s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

Je to facka do obličeje obcí. Přijdou až o 100 miliard, kritizuje jejich předseda Lukl změnu vládního balíčku Číst článek

A najednou, když došlo na jednání koalice, tak se ukázalo, že košile je bližší než kabát a že to nemělo podporu poslanců, kteří jsou z těch krajů, které by přišly o nějaké peníze, což byla zejména Praha.

Nakonec jsme jako hnutí STAN byli jediní, kdo trval na tom, aby ke změně došlo i za cenu, že by třeba Olomoucký kraj přicházel o peníze. Ale našla by se spravedlnost. A to pro nás bylo prioritní.

My jsme pak říkali, že i mimo konsolidační balíček budeme trvat na tom, aby ke spravedlivému přerozdělování došlo a ta změna nastala.

Na druhou stranu, dá se po zkušenosti, kterou jste teď měli, realisticky očekávat, že by všichni v koalici změnili názor a najednou by to podpořili?

Já myslím, že v rámci konsolidačního balíčku to bylo vlastně velmi rychlé, velmi kách, a že zvítězila domluva a priorita přijmout konsolidační balíček. Trochu nehezky říkám, že kraje byly obětované, ale zase to na druhou stranu chápu. Byla tady priorita, aby se v rámci koalice všichni dohodli na konsolidační balíčku, takže tento problém šel bokem.

Nicméně mimo konsolidační balíček na tom pracovat budeme. Myslím si, že je možné to projednat. Máme k tomu i usnesení předsednictva Starostů i nezávislých.

Naštvání představitelů obcí nerozumím. Vláda jim v úsporném balíčku ustoupila, namítá ekonom Marek Číst článek

To znamená, že se soustředíte primárně na další koaliční jednání a paralelně budete připravovat ústavní stížnost. Chápu to dobře?

Přesně tak, chápete to dobře. Je tu aktivita, se kterou přišel Pardubický kraj. Přidal se i Liberecký kraj, teď se pravděpodobně přidá i Středočeský kraj. Doufám, že se přidá i Jihomoravský kraj a některé další.

Je to zákonodárná iniciativa toho konkrétního kraje, ale všechny kraje budou mít v podstatě stejný návrh, akorát jinou důvodovou správu, která bude vlastně uzpůsobena konkrétnímu kraji. Děláme na tom zhruba ve stejnou dobu,

A vedle toho připravujeme ústavní stížnost. Ono to není vůbec jednoduché. My bychom museli prokázat, že nebyl naplněn článek, myslím, že je to hlava 7 článek 8 zákona. A to je právo na samosprávu územního celku. A že jsme nějakým způsobem diskriminování.

Také tam máme nějakou lhůtu, do kdy můžeme ústavní stížnost podat od okamžiku, kdy stát nějak negativně zasáhnul. A to bylo už v roce 2005, od té doby se rozpočtové určení daní nezměnilo. Takže my budeme prokazovat, že mezitím leží v Poslanecké sněmovně nějaké zákonodárné iniciativy, které nebyly projednány.

Není jednoduché podat ústavní stížnost, ale musíme pro to udělat všechno. Protože stávající systém je opravdu nespravedlivý a Středočechy velmi diskriminuje.

Víc peněz z hazardu státu i obcím bez automatů a heren. Jeho kritici jsou pro, zástupci samospráv ne Číst článek

Na facebooku jste napsala, že Kraj Vysočina dostává na jednoho obyvatele o 4300 korun víc než kraj Středočeský. Vy chcete dostat o 4300 korun víc, nebo se chcete dobrat nějakému kompromisu?

Tohle je velmi zjednodušeně přepočet na hlavu trvalé žijícího občana. A není to jediné kritérium. My jsme se v Asociaci krajů s ostatními hejtmany dohadovali dlouhou dobu na kritériích. A těch je teď, myslím, osm. Je to třeba i délka silnic, počet urgentních příjmů v nemocnicích, počet stanovišť záchranné služby...

Takže ten přepočet by byl kompletně jiný?

By byl kompletně jiný. Ale to, co by bylo prioritou, je, že by se přepočet každý rok aktualizoval tak, jak je to u rozpočtového určení daní obcí. Tam se to přepočítává i podle skutečného počtu trvale žijících obyvatel každý rok. To u krajů není.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.