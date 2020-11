Čistky nechystám, někteří úředníci se s Jermanovou vůbec nepotkali, říká středočeská hejtmanka Pecková

Od šesti v Mnichovicích, od deseti na krajském uřadě. Starostka a hejtmanka Petra Pecková (STAN) zatím obě funkce zvládá. A do toho se ještě stará o sociální sítě. Kraji ale musela vytvořit nové účty, k těm starým totiž nikdo neměl heslo. „To možná svědčí o tom, že ne všechny věci se dělaly správně,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz nová šéfka Středočeského kraje. Úřad chce víc zpřístupnit občanům i novinářům, velké čistky ale nechystá. Rozhovor Praha 6:00 29. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před pár dny jste se stala hejtmankou, zůstáváte ale starostkou skoro čtyřtisícových Mnichovic. Dá se to zvládat?

Teď jsem akorát v Mnichovicích, jsem tu od šesti hodin od rána (rozhovor vznikal v pátek krátce po sedmé ráno - pozn aut.). Od sedmi jsem měla poradu s kolegyněmi. Pak přejedu na kraj a třikrát nebo čtyřikrát týdně se sem vracím ještě po práci. Zatím se to stíhá, ale asi se to nedá dělat dlouhodobě.

Proto se ptám, jestli se dají obě funkce dělat naplno?

Na dalším zastupitelstvu budu převolená do funkce neuvolněné starostky, což je pozice, kdy to člověk dělá ke své vlastní práci. Dělají to tak stovky, možná tisíce starostů po celé republice. Pokud máte dobrý tým, tak se to zvládat dá.

Během těch šesti let jsem neměla žádného uvolněného starostu, byla jsem v úřadě já, paní tajemnice a dva místostarostové, kteří to dělali ke své práci. Teď už je v Mnichovicích jedna místostarostka uvolněná.

A ta vás případně nahradí?

Na funkcích nijak nelpím, jsem zvyklá pracovat na dvě stě procent a chci, aby ta práce k něčemu vedla. Pokud pro Mnichovice nebudu přínosem, tak z pozice starostky odstoupím a vystřídá mě asi paní místostarostka. Ale máme zastupitelstvo a já bych byla ráda, kdyby o tom rozhodlo zastupitelstvo.

Na krajském úřadě jste ve čtvrtek odmontovali turnikety. Proč?

Má to symbolizovat otevřenost úřadu. Ten tady má být pro lidi a sloužit jim. Občané nemají stát dlouhou frontu před turnikety, kvůli kterým předtím museli čekat na vstupní kartičku. Byl to poměrně komplikovaný proces, a když byla špička, nebo se pořádaly různé akce a školení, tak se tvořily dlouhé fronty, které se táhly až ven a nám to přišlo nedůstojné.

Zůstane tam dál čtečka docházkového systému pro zaměstnance a rozhodli jsme se, že necháme kostru zařízení, protože se může stát, že v Praze dojde k situaci, která bude nepříjemná z bezpečnostního hlediska - víme, že ve světě dochází k různým útokům. Za pár minut je tak možné turnikety znovu nainstalovat a úřad uzavřít.

Rekonstruovat se bude i druhý vchod do úřadu. I tam by tedy mělo být možné nainstalovat turnikety, které už máte objednané. Co s nimi budete dělat? Dáte je do sklepa?

To už jsme vyřešili. Bylo vyhlášené výběrové řízení na stavební firmu včetně dodávky toho vstupního systému, nicméně to je extra dodávka. Bude připravena veškerá kabeláž a vstupní turniket budeme mít ve skladu. Nebude ho problém nainstalovat ve chvíli, kdy si to bezpečnostní situace vyžádá. Teď se instalovat nebude.

Některé postupy nechápu

Když jsme spolu mluvili kvůli situaci v nemocnicích, říkala jste, že chcete úřad víc otevřít i směrem k novinářům…

…o to už se snažím, ale taky bych potřebovala i někdy pracovat.

Jde mi o konkrétní kroky. Chystáte změny ve fungování tiskového oddělení?

Zatím se s tiskovým oddělením seznamuji. Nějaké změny tam do budoucna budou. Teď je mimo jiné vyhlášené výběrové řízení na vedoucího oddělení, protože to je pozice, která byla zhruba od léta neobsazená.

Asi dojde k nějakým změnám, ale nevím, zda nebudou jen organizační. Musím se s tím ale nejprve seznámit, jsem tu čtrnáct dní.

V rozhovoru pro Deník N jste řekla, že se chcete odstřihnout od minulosti, která je „bohužel spojená se Středočeským krajem jako symbolem neprůhlednosti, nečitelnosti a papalášství“. Není to ale už trošku zakořeněné v DNA úřadu? Řada úředníků je tam další dobu.

Máte pravdu. Ale oni to jsou úředníci a dělají svoji práci. S paní hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) se za celou dobu v úřadu neviděli. Někteří vedoucí odborů třeba ani nebyli u ní v kanceláři. Pokud jsou tam nastavené nějaké věci, tak se je budeme postupem času, jak na ně budeme narážet, snažit vracet zpátky na zem. Ale asi to bude běh na dlouhou trať.

Nemyslím si, že je problém v zaměstnancích, kteří dělají svoji práci. Politici přicházejí a odcházejí, ale dobří úředníci mají zůstávat. Úřad nevykonává jen službu pro krajský úřad, ale hodně toho dělá i v rámci přenesené působnosti státní správy a tam jsou ty postupy prostě dané. Úředníkovi je jedno, jestli v hejtmanském křesle sedí Petr nebo Pavel.

Nechystáte tedy čistky?

Je to o nastavených postupech. Úředníci třeba budou dávat podepisovat starostům smlouvy elektronicky, až se dojde k názoru, že je to žádoucí. Za minulého vedení to žádoucí nebylo. Postupnými kroky chceme věci měnit.

Zrovna třeba to elektronické podepisování smluv mi přijde normální a běžné už několik let a chceme to změnit jako jednu z prvních věcí. Pak chceme pracovat na zveřejňování dalších smluv a dohod a postupně se otevřít.

Je potřeba změnit webové stránky, to se ale musí vyhlásit a vysoutěžit. To také bude chvíli trvat. Sama se snažím změnit právě komunikaci s novináři. Nebudeme dělat velké tiskové konference, ale chceme je streamovat na sociální sítě a umožnit pokládat dotazy prostřednictvím SMS. Snažíme se, ale všichni by po nás chtěli ty věci hrozně rychle a my jsme tam od 16. listopadu.

Není to právě tím, že předtím nebyla komunikace s krajem úplně jednoduchá?

Ano, sama některé postupy úplně nechápu.

Neměli jsme přístupy

Mluvila jste o sociálních sítích. Ve čtvrtek mě zaujalo, že na svých účtech používáte například „právě teď…“, což má v oblibě i pan premiér. Inspirovala jste se u něj?

Ne, já ho vůbec nesleduji. V životě jsem neviděla premiérův facebook ani jeho instagram. Možná jsem párkrát zahlédla jeho účet na twitteru. Ale když něco zrovna probíhá, tak to na sítě napíšu.

Kdo se vám o to stará?

Zatím to funguje tak, že se starám o svůj facebook, instagram a twitter. Ještě mám na starost twitterový účet Středočeského kraje.

Zaujalo mě, že si Středočeský kraj na twitteru založil nový účet. Proč?

Protože bohužel musím konstatovat, že od starého účtu na twitteru a starého účtu na instagramu nikdo neměl přístupové údaje. Nikdo neznal hleslo a nikdo nevěděl, kdo to založil. To možná svědčí o tom, že ne všechny věci na úřadě se dělaly správně. Teď ještě přemýšlím o tom, jak se postavím k instagramu, protože tam známe alespoň adresu, ze které se to zakládalo.

Ten starý účet byl ale docela úspěšný.

Ano, byl dobrý, ale údaje k němu prostě nebyly. V případě krajského instagramu mi bylo sděleno, že vůbec neexistuje a já jsme ho pak našla jen tak, když jsem si dala do vyhledávání nově založený účet a on se objevil i starý. A měl docela dost sledujících, takže se pak začalo pátrat po tom, kdo se o něj staral.

‚Musíme se s tím poprat‘

Do úřadu jste přišla a hned jste dostala dárek v podobě schválení nového daňového balíčku. Ten podle vás bude mít „drtivý dopad“ na rozpočet. Děláte zatím něco jiného, než že škrtáte?

Hned první pracovní den, což byl 18. listopad, jsme strávili tím, že jsme od dvou hodin odpoledne až do večera seděli a sestavovali rozpočet. Nebo on už byl předpřipraven, ale bylo potřeba ho zásadně zrevidovat. Hledali jsme úsporu 1,7 miliardy. Bylo to nesmírně náročné a museli jsme přiškrtit skoro každou kapitolu. Když se nám to povedlo a byli jsme s tím smíření, tak přišlo to noční hlasování.

Kvůli kterému musíte hledat další více než půlmiliardu…

Je to naprosto zásadní a šílené. Slibovali jsme obcím, že je budeme podporovat v projektech, na které budou mít spolufinancování z dotace a platit jen spoluúčast, která je ale pro ně velmi vysoká. Teď ale nemáme vůbec na nic, jen víme, že bude fond na vodovody a kanalizace. Finance do životního prostředí musíme totiž dávat i částečně ze zákona. To tak být musí.

Zrušili jste už participativní rozpočet a slevy na jízdném. Lidé na sociálních sítích nešetří kritikou, někteří chtějí dokonce „na úřad naběhnout“. Počítala jste s tím, že po týdnu v úřadu budete dělat takhle nepopulární kroky?

Nepočítala. To nečekal nikdo z nás. Ale musíme se s tím poprat. Na druhou stranu si myslíme, že lidé nemají mít věci úplně zadarmo. Kraj jim to musí platit a jsou to zase peníze lidí. Stát platí seniorům a studentům jízdné do výše 75 procent a kraj doplácí ještě 25 procent, takže lidé jezdili úplně zdarma, když si o to složitým způsobem požádali. Tohle jsme tedy zrušili.

Také jste psala, že je to skoro na nějakou hejtmanskou demonstraci. Ve čtvrtek jste měla s dalšími hejtmany konferenci. Postupujete společně?

Píšeme si a jsme ve spojení skoro každý den. Řešíme, jak se k tomu postavit. Asociace krajů teď vytvořila vyjednávací skupinu, kde je například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), Martin Kuba (ODS) z Jihočeského kraje a za Prahu pan (Zdeněk) Hřib (Piráti). Velmi intenzivně jednají.

Dopad je stejný úplně všude. Nejvíc mě na tom mrzí argument, že máme na účtech miliardy. Ty jsou ale už zazávazkované projekty, které stavíme. To financování je úplně jiné, než třeba financování firemní. Musíte mít projekty finančně kryté buď zůstatkem na účtu, nebo úvěrem, ale není možné plánovat stavbu silnic, rekonstrukci pavilonů v nemocnicích a nemít ty peníze kryté. Na účtech sice jsou, ale jsou na projekty, které se staví.

Vystačíte s rozpočtem?

Nestačí to, budeme si muset půjčovat 1,5 miliardy. Stejná je ale situace v Mnichovicích, kde nevíme, co můžeme naplánovat, takže jsme se rozhodli, že budeme v rozpočtovém provizoriu, které do konce března změníme.

Takže jsou obce stále v nejistotě?

Vůbec neví, co mají udělat. Projekty se musí vysoutěžit, vážou se k tomu dlouhé lhůty, a když v půlce roku zjistíte, že máte peněz trošku víc, než jste předpokládali, tak už projekt nestihnete do konce roku udělat. Takhle se přece nedá plánovat ani stavebnictví. To by firmy vysoutěžily jednu zakázku za druhou a pak nestavěly nic? To přece nedává žádný smysl.