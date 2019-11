Incident na Mediálním fóru 2019. Novinářka Petra Procházková udeřila redaktora Sputniku

Reportérka Deníku N Petra Procházková na novinářském fóru pořádaném ruským časopisem Mezinárodní život dala facku redaktorovi Sputniku Vladimíru Frantovi. Procházkovou Franta podle jejích slov vyprovokoval zmanipulovaným textem o jejím vystoupení na fóru a následným chováním vůči jejímu kolegovi, fotografovi Ludvíku Hradilkovi. Video incidentu zveřejnila Raptor TV. Praha 15:30 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Procházková | Foto: Matěj Schneider | Zdroj: Český rozhlas

Konflikt mezi Petrou Procházkovou a Vladimírem Frantou podle novinářky vznikl kvůli textům, které Franta zveřejnil na serveru Sputnik.net, a ve kterých překroutil Procházkové vystoupení na fóru.

„Přímo na místě jsem žádala o možnost vyvrátit zmíněné lži. Na akci, která měla být věnována boji proti fake news a dezinformacím, nebyl nikdo ochoten řešit konkrétní případ manipulace s fakty spáchané na mé osobě,“ napsala v prohlášení zveřejněném Deníkem N Procházková.

Podle záběrů internetové televize Raptor TV, jejíž hlavní postavě Žarko Jovanovičovi se server iROZHLAS.cz v minulosti věnoval, začal konflikt mezi Procházkovou a Frantou slovní výměnou. Procházková redaktorovi Sputniku na video mimo jiné říká, že „vypouští lži“ a „měl by se stydět“.

Procházková do záběru přichází v momentě, kdy se Franta pohybuje v blízkosti fotografa Deníku N Ludvíka Hradilka, se kterým se vzájemně fotí a natáčí.

Franta následně Procházkové řekne, že si natočí i to, co mu říká. Procházková Frantovi nejprve vyrazí z rukou telefon a potom mu dá facku.

‚Chybí kontext‘

Podle české novinářky zveřejněné video ale nezachycuje celou událost. Franta podle její reakce, kterou zveřejnil Deník N, předtím Hradilka provokoval a fyzicky na něj „dorážel“.

„Na videu tedy není zaznamenán předcházející kontext, jak se situace postupně vyhrocovala,“ napsala v prohlášení Procházková. „Jsem přesvědčenou odpůrkyní jakéhokoliv násilí. Nejsem na to, co se v pátek stalo, hrdá, ale nejsem to já, kdo by se měl stydět,“ dodala.

Za Procházkovou se ve zmíněném prohlášení staví i Deník N. „Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. (…) Petra Procházková se neměla nechat vyprovokovat, byť je její reakce lidsky pochopitelná,“ uvedlo vedení Deníku N s tím, že je jasné, kdo cíleně lže a manipuluje.

Mediální fórum 2019 pořádal ruský časopis Mezinárodní život. Událost nesla podtitul Svoboda žurnalistiky v kontextu práv člověka, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti. Podle programu fóra se diskutovalo mimo jiné o dezinformacích.

Petra Procházková je česká novinářka, která se od začátku 90. let věnuje dění v Rusku, kde také dlouhodobě žila. V roce 2000 ale musela zemi nuceně opustit. Nejznámější je Procházková pro své reportáže z míst zasažených vojenských konfliktem. Sedmadvacet let pracovala v Lidových novinách, pro Deník N píše od září 2018.

Sputnik je ruská zpravodajská agentura, v Česku provozuje českojazyčný server Sputnik Česká republika. Server sám sebe zejména na sociálních sítích prezentuje jako médium, které „poskytuje alternativní zpravodajský obsah“ a „mluví o tom, o čem jiní mlčí“. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v květnu uvedl, že Sputnik patří mezi hlavní šiřitele ruské státní propagandy na českém území.