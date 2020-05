Neměli bychom vést stejně agresivní politiku jako Rusko, říká ke sporu o Koněva ministr Petříček

Vláda podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) reagovala adekvátně na ruské hrozby související s některými kroky pražských komunálních politiků. „Odmítli jsme jakékoli snahy Ruska zasahovat do našich vnitřních záležitostí, což hrozba stíhání demokraticky zvolených politiků je. Je to také v rozporu se smlouvou o přátelských vtazích z roku 1993. Když dostaneme dodatečné informace, jsme připraveni reagovat,“ řekl ministr v Interview Plus. Praha 20:14 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český ministr zahraničí Tomáš Petříček. | Foto: Gregor Fischer/dpa | Zdroj: Profimedia

Pro případné tvrdší odvetné kroky by podle šéfa české diplomacie musela mít vláda důkazy. Tedy že je reálné bezpečnostní riziko pro zemi nebo občany.

„V tomto směru naše spolupráce se zpravodajskými službami probíhá průběžně. A jsem přesvědčený, že jsme reagovali na základě toho, jak vážné informace jsme měli k dispozici. Nemám pocit, že by došlo k nějakému podcenění situace… Určitě jsme aktivní. S našimi bezpečnostními složkami jsme v kontaktu a nečekáme se založenýma rukama,“ zdůraznil Petříček.

Připomněl, že vzájemné vztahy Česka a Ruska nejsou na dlouhodobě dobré úrovni, o čemž prý svědčí i to, že poslední schůzka na úrovni ministrů zahraničních věcí proběhla v roce 2005, tedy před 15 lety.

„S ruskou stranou máme celou řadu sporných bodů, není to jen kauza sochy Koněva, to považuji za zástupný problém. Nemyslím si, že bychom měli vést agresivní politiku, jako vede Rusko. Podle toho naše diplomacie jedná, já osobně také,“ vysvětlil Petříček.

Rusko nedávno přijalo zákon, podle kterého hrozí ve spřátelených zemích s Ruskou federací trojici českých komunálních politiků zadržení a možná i odsouzení až na pět let.

„Nedovedu si představit, že by některý stát Rady Evropy vydal naše občany na základě tohoto zákona. Samozřejmě je to téma, kde je potřeba využít nástrojů, které máme k dispozici na základě česko-ruské smlouvy,“ řekl ministr. Dodal, že si tento týden chce pozvat ruského velvyslance.

Vyhoštění ruských diplomatů?

V případě českých odvetných kroků je podle něj v první řadě třeba použít nástroje vyplývající z dohody o přátelských vztazích mezi Českem a Ruskem z roku 1993.

„Jsou to dvoustranné konzultace o řešení sporů. Z mého hlediska například stíhání demokraticky zvolených politiků není v souladu s touto smlouvou. Vyhoštění diplomatů je ale poslední krok ve chvíli, kdy jsou důkazy o hrozbě pro bezpečnost našeho státu. Je to ale velmi výjimečný krok v diplomatických vztazích mezi dvěma státy,“ upozornil ministr.

V Česku se dlouhodobě diskutuje o tom, že je počet ruských diplomatů v Praze nezvykle vysoký a že velvyslanectví slouží jako základna pro operace ruských tajných služeb po celé Evropě.

„To, že je ruská ambasáda takto početná, je důsledkem jednání z 90. let. Nemyslím, že se jedná o něco nového, že nám ruská ambasáda za poslední dva roky nabobtnala,“ míní.

Podle Petříčka je potřeba pokračovat ve spolupráci nejen s českými ale i mezinárodními zpravodajskými službami. „V minulosti se ukázalo, že řada podezření je platná. Nejen v oblasti fyzické bezpečnosti ale například i kybernetické bezpečnosti. V uplynulých týdnech jsme čelili řadě kybernetických útoků, které je potřeba vyšetřit. Je potřeba se ptát, kdo mohl mít zájem na to, aby Česko bitvu s covidem prohrálo,“ naznačuje Petříček.

Turistika je poslední priorita

Podle ministra by se hranice Česka se sousedními státy měly plně otevřít od července. „Pravidla uvolňujeme postupně. Priority v uplynulých týdnech byly a stále jsou pokud možno usnadnit život lidem, kteří do zahraničí jezdí pracovat. V následujících týdnech chceme intenzivně jednat, abychom umožnili například návštěvu příbuzných v zahraničí. To se týká bližší doby než v červenci,“ řekl v pořadu Českého rozhlasu Plus.

V případě turistiky je to poslední priorita. „V tuto chvíli jednáme s evropskými partnery. Závisí to na dvou podmínkách. Za prvé na pravidlech pro vstup na území druhých stran a na vývoji epidemiologické situace. To je zásadní podmínka, abychom mohli cestovat do zemí, jako Je Rakousko, Slovensko nebo Slovinsko a další."

V případě lepší situace, může podle něj dojít k urychlení některých uvolňování. „Červenec a srpen jsou ale reálné termíny, jet tam na dovolenou.“

V hůře zasažených oblastech bude situace jiná. „V případě Itálie, Španělska, Belgie, Velké Británie nebo USA je zatím předčasné uvažovat, kdy tam bude možné vycestovat na dovolenou,“ dodává Tomáš Petříček.