Sankce proti Rusku jsou efektivní, není důvod k jejich rušení, říká ministr zahraničí Petříček

Diskuze o protiruských sankcích se Česká republika aktivně účastní, ale důvod k jejich zrušení nevidí. Řekl to ve středečním pořadu 20 minut Radiožurnálu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na druhé straně Česko nepodporuje ani zpřísnění sankcí, jak se o něm mluvilo po událostech v Kerčském průlivu.

Minulý týden vyústila debata o protiruských sankcích v rozhodnutí, že budou ještě prodlouženy. Podle ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) je to na místě.

„Stále nevnímáme jediný důvod, proč by měly být zrušeny, protože podmínky, které by k jejich zrušení vedly, nebyly neplněny a to, že byly prodlouženy v této podobě, je skutečnost, která dokresluje, že naše pozice vůči Rusku a vůči situaci v našem východním sousedství se nemění, nezlepšuje,“ řekl ministr. Česko podle Petříčka neusilovalo o zpřísnění sankcí, jak ho některé státy navrhovaly.

Sankce jsou podle šéfa české diplomacie nastavené efektivně, ovšem vztahy s Ruskem se nemohou redukovat jen na sankční režim.

„Podle mého názoru je v tuto chvíli klíčové vést s ruskou stranou dialog o tom, aby se napětí snížilo, aby se hledala cesta k naplňování Minských dohod. A diplomacie a zahraniční politika je právě efektivním a účinným prostředkem dialogu s našimi partnery,“ uvedl Petříček.

Česko podle něj podporuje Ukrajinu, protože je to pro něj zásadní partner. „Je to soused Evropské unie a bezpečnost Ukrajiny je samozřejmě bezpečností nás ve střední Evropě,“ vysvětlil ministr. Důležité je dostat obě strany v léta trvajícím konfliktu k diskuzi o možném řešení.

Vyhošťování diplomatů se nechystá

O ruském vlivu na českém území hovořila i nedávno vydaná výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS). Zmiňovala například údajné ruské diplomaty, přesněji řečeno diplomatické krytí pro ruské špiony na českém území. V rozhovoru pro Radiožurnál Petříček řekl, že v současnosti vede česká diplomacie s ruskou stranou dialog a hledá řešení, které bude přijatelné pro obě strany.

„Vyhošťování diplomatů se aktuálně nechystá, takže já bych to skutečně nechal na našich diplomatech, kteří míří také do Moskvy, protože my chceme s Ruskem vést rozhovory o těch oblastech, kde zájmy sdílíme, hledat nějaké pozitivní témata pro naše vzájemné vztahy,“ řekl ministr.

Jako příklad vstřícnosti z ruské strany jmenoval otevření archivů, že kterých mohli čerpat historici zejména při bádání o tématech spojených s letošními osmičkovými výročími.

Zprávu BIS, kterou prezident Miloš Zeman zkritizoval jako plácání bez důkazů, Petříček hájí. S BIS ministerstvo dlouhodobě spolupracuje. „Vnímáme informace, které nám právě zpravodajské služby dávají, jako velmi důležitý vklad do naší práce a my je rozhodně nebereme na lehkou váhu,“ uvedl.

