Na většině Petřína se sáňkovat může. Vyhláška to zakazuje jen na některých místech, označí je cedule

Na většině kopce, odkud v úterý na Petříně strážníci vykázali sáňkaře, městská vyhláška o zákazu sáňkování a podobných aktivit neplatí. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové nicméně lidé vjížděli i do míst, kde již se sáňkovat nesmí, a strážníci to řešit museli. Situaci by podle ní měly zpřehlednit cedule. Zásah strážníků v úterý kritizovala řada politiků včetně primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), podle kterého město vyhlášku změní.

