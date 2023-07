‚Jižní Morava je šestý koaliční partner,‘ míní expert Michopulos. Vláda podle něj teď jen hasí velký požár

Poslanci začali projednávat takzvaný konsolidační balíček, opozice sice avizovala, že obstrukce neplánuje, bude prý ale mluvit dlouho. „Jak říkala šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová nebo místopředseda Sněmovny Karel Havlíček, budou mluvit, dokud bude o čem. Takže můžou mluvit klidně do 1. září, když budou chtít,“ říká Petros Michopulos, spoluautor podcastu Kecy a politika, publicista a odborník na politický marketing. Praha 19:11 11. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ale vyčítat opozici, že chce mluvit a mluví, není podle publicisty na místě, je to jejich práce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Ale je tu druhá věc, přestože předseda vlády avizoval, že není čas na pozměňovací návrhy nebo na zájmové skupiny. Proto si myslím, že k nějakým změnám nakonec dojde, ať už to bude komplexním pozměňovacím návrhem, nebo jinak,“ naznačuje s tím, že pravděpodobnější je komplexní návrh.

O konsolidačním balíčku toho bylo řečeno i napsáno mnoho, nejvíc jsou kritizovány různé mimořádnosti, jako je například nezdanění tichého vína.

„Uvědomte si, že ve vládě není pět koaličních stran, které mají každá nějaké své politické zájmy, ale ve skutečnosti je jich šest: Je to těch pět stran a Brno, nebo spíš jižní Morava. Proto ty návrhy takto vypadají,“ odpovídá Michopulos. „Jižní Morava je prostě šestý koaliční partner této vlády,“ zdůrazňuje.

Špatná filozofie konsolidace

Publicistovi na plánu vládních změn nejvíc vadí samotná filozofie. „Protože nějakou zkušenost s podobnými opatřeními v minulosti už máme, tak jsem příznivcem přesně opačného postupu, než jaký se teď stal,“ naznačuje.

„Když sestavujete opatření selektivním způsobem a máte různé výjimky, jednou je to tiché víno, podruhé daňové paušály a podobně, a sestavíte to způsobem, abyste naplnili kvótu, kterou jste si stanovili předem, tak to nutně vede k tomu, že se na vás a na konkrétní návrhy vrhnou jak zájmové skupiny, tak politické strany, a začnou do nich střílet, zpochybňovat a vyvracet racionalitu těchto opatření a tak dále,“ vysvětluje.

ONLINE: O valorizaci důchodů i vládních daňových reformách můžou poslanci jednat i přes půlnoc Číst článek

„Kdežto kdyby k tomu vláda přistoupila plošně a řekla by 10 nebo 15 procent musí ušetřit každý resort, a ať si to ministři vybojují sami. Teď jsme ale v situaci, kdy nějaká opatření obhajuje hlavně ministr financí a všichni ostatní členové vlády bojují za ten svůj resort. Navíc bojují za své regiony a i celé strany za zájmy svých voličů,“ dodává.

„Ale způsob, jakým vláda svůj balíček představila, a to teď nehodnotím jeho obsah, nutně vyvolává konfrontační krizi a konflikty. Nejen mezi vládou a opozicí, ale i mezi vládními stranami. Je otázka, jak to nakonec dopadne. Nehledě na to, že ještě nad tím je konflikt o tom, jestli to je moc, nebo málo.“

Podle publicisty je pak problém i v tom, že by to chtělo sáhnout hlouběji a udělat reformu, hlavně důchodovou.

„Říkat fiskálním opatřením, respektive parametrickým opatřením, reforma, tak to tedy žádná důchodová reforma není.“

„Ta vypadá jinak a hlavně důchodová reforma musí sahat dál než za jeden rozpočet, za jedno funkční období. Takže tady byla vláda velmi při zdi. Nevím proč, jestli nenašla shodu, nebo proto, že neměla ambice. To první bych ještě akceptoval, to druhé je smutné. Oni teď jen hasí požár, který hoří velkým červeným plamenem, to je málo,“ dodává Petros Michopulos.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.