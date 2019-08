Vědci provedli v Petrově nad Desnou unikátní zátěžový test mostu. Překvapivě vydržel skoro 500 tun

Oficiálně je v havarijním stavu a čeká ho výměna, přesto unesl skoro 500 tun. Ocelový most v Petrově nad Desnou na Šumpersku prošel extrémní zátěžovou zkouškou vědců z Českého vysokého učení technického. Více než sto let stará stavba určená k demolici ale k jejich překvapení pokus ustála. Foto a video Petrov nad Desnou (Šumpersko) 18:15 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ani opakované nárazy betonovými panely do boční části mostu k očekávanému zhroucení konstrukce nepomohly. Ocelový most v havarijním stavu, před kterým paradoxně stojí cedule se zákazem vjezdu pro vozidla nad 13 tun, se pod vahou desítek vaků plných štěrku zkrátka ani nehne.

„Musím říct, že mě to překvapilo. Vůbec jsem nečekal, že by most takové zatížení unesl,“ přiznává Tomáš Rotter ze stavební fakulty ČVUT. Most sice téměř dvoudennímu zátěžovému testu odolal, vědce ale i tak čeká spousta práce s vyhodnocováním naměřených dat.

Ta můžou být velmi užitečná hlavně pro silničáře. „Dnes už jsme začali s odtěžováním té zátěže, kterou jsme včera na most zanesli. Extrémní zátěžový test vyšel na necelých 1,5 milionu korun. Ten test jako takový nám přinesl kromě překvapení, co všechno vydržela konstrukce, také velmi důležité poznatky,“ řekl ve čtvrtek Radiožurnálu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

„V okamžiku, kdy projektujeme nové mosty, nebo opravy mostů připravujeme, tak počítáme s nějakým modelem. Do modelu teď můžeme přidat skutečné hodnoty, abychom model nového mostu připravili podle toho, jak bude na dané komunikaci fungovat,“ vysvětluje vedoucí úseku kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý.

Součásti testu bylo navíc i zkoušení úplně nové technologie pro zesílení konstrukce, takzvané SMA. „SMA je speciální ocelový prvek, který se smrskne a vnese tím napětí do konstrukce, které se směřuje tam, kde ho potřebujeme,“ dodává Hlavatý.

Více než sto let starý most na hlavní spojnici mezi Šumperkem a Rýmařovem nakonec stejně půjde k zemi. Jeho část ale poputuje do nedalekého muzea silnic. Ještě do konce roku tu pak silničáři postaví most nový.

Podívejte se i na časosběrné video z průběhu celého zátěžového testu, zachytili jsme pro vás akci minutu po minutě.