Unikátní demolice pro vědecké účely. V Petrově nad Desnou zatěžují ocelový most dokud nespadne

Jakou maximální zátěž vydrží ocelový most, se snaží zjistit vědci z Českého vysokého učení technického spolu se silničáři v Petrově nad Desnou na Šumpersku. V úterý tam zahájili unikátní zátěžový test. Na most postupně navážejí stovky tun materiálu a čekají na moment, kdy se konstrukce zhroutí. Dojít by k tomu mělo ve středu dopoledne.

