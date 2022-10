‚Naši pracovníci s handicapem jsou na téhle práci závislí.‘ Ceny energií ohrožují i neziskové organizace

Nezisková organizace Pferda z Náchoda a Rychnova nad Kněžnou se kvůli zdražování energií a potravin obává budoucnosti. V současné době zaměstnává 70 lidí s mentálním a duševním onemocněním, dalších 80 klientů pracuje ve službách. A právě oni mají jen malé šance uspět na běžném trhu práce, ale rostoucí ceny energií ohrožují jak jejich bydlení, tak samotnou práci. Náchod/Rychnov nad Kněžnou 17:56 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kavárna organizace Pferda, kde pracují lidé s handicapem | Foto: Jana Házová | Zdroj: Český rozhlas

Klienti Pferdy často mohou trvale pracovat jen pod dohledem asistenta nebo se do života musí takzvaně vytrénovat. Na volném trhu by ale někteří sháněli práci jen s obtížemi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nezisková organizace Pferda se kvůli zdražování energií a potravin obává budoucnosti

Právě proto se organizace snaží všechny stávající pracovní pozice zachovat i v budoucnu. Jenže momentálně vedení nedokáže spočítat náklady za energie u všech svých provozů.

„Třeba v pekárně Na plechu víme, že nárůst cen energií třikrát větší, než byl doposud. A někde jsme v očekávání, protože ve všech provozech jsme v nájmu. Takže čekáme, jakou výši poplatků dohodne pronajímatel,“ říká zástupkyně ředitele Iva Laštovicová.

Zaplatit všechny náklady spojené s provozem chráněných kaváren, úklidových firem a pekárnou zaměstnávající mentálně a duševně nemocné klienty bude prý rozhodně složité. Zvlášť po pandemii koronaviru, která zasáhla i do finančních rezerv organizace.

Na zdražování energií doplácejí hendikepovaní, varuje Národní rada osob se zdravotním postižením Číst článek

„Prostě budeme doufat, že to zvládneme. Že nás podpoří naši zákazníci, že nás třeba také podpoří naši donátoři. Protože zásadní je, abychom nemuseli rušit pracovní místa pro naše pracovníky s postižením, kteří jsou na tom dost často existenčně závislí,“ zdůrazňuje Laštovicová.



I jim totiž stoupají náklady na bydlení. To je také další stránka, kterou se svými klienty organizace v těchto dnech řeší. Potvrzuje to vedoucí kavárny v Náchodě Jitka Hojdová:

„Hodně jich bydlí v rodinách, takže to vědí od rodičů. A ti, co bydlí samostatně, tak to pociťují každý měsíc. A tohle nás, Pferdu, asi pálí úplně nejvíc, aby nepřišli o vlastní bydlení ti, kterým se to už podařilo.“

Pomoci by mohl prodej vánočního cukroví

V jedné z kaváren organizace Pferda právě Michal připravuje kávu. Na takovou práci se musel kvůli svému handicapu dlouho pod dohledem asistentů připravovat. „Pracuje se mi tady dobře, rozhodně si nemůžu stěžovat. Chtěl bych se nějak i dál posunout, ale já nemohu dělat celých osm hodin. Musel bych pracovat na zkrácený úvazek, jako to mám tady.“

Ministerstvo změnilo pravidla pro příspěvky na hendikepované. ‚Únikový manévr,‘ hodnotí šéf spolku Číst článek

Jenže ne všichni pferdí klienti jsou na tom stejně jako Michal. Potvrzuje to asistentka Jana Ludvíková. „Vidím velké rozdíly jednak v pracovním tempu, někteří jsou srovnatelní s námi ostatními. Jiní naši pracovníci mají pracovní tempo pomalejší. A některým nedělá úplně dobře větší tlak.“

Výběr volných pracovních pozic na trhu práce je právě pro lidi s postižením podle zástupkyně ředitele Laštovicové problematický:

„Nějaké možnosti takový člověk určitě má, ale na volném trhu jsou hodně omezené. My jsme jeden ze zaměstnavatelů, u kterého mohou být tito lidé zaměstnáni v takzvaném chráněném režimu a mají možnost si vydělat nějaké peníze. A díky tomu se osamostatnit.“

Organizace Pferda teď spoléhá na prodej vánočního cukroví, které sice také podražilo, ale pokud se ho podaří prodat, bude to výrazný příspěvek na provoz v příštím roce.