Vakcíny Pfizer bude do ordinací praktiků rozvážet firma Avenier. Vyhrála zpožděný tendr

Tendr na distribuci očkovacích látek firem Pfizer a BioNTech do ordinací vyhrála společnost Avenier. Radiožurnálu to potvrdila zdravotní pojišťovna RBP, která měla soutěž na starosti. Přihlásili se jen dva zájemci. Pokud se žádná z firem neodvolá, podepíše Avenier smlouvu o distribuci vakcín na začátku října. Pak je budou moct dostat praktičtí lékaři. Původně s nimi počítali už v září, tendr se ale během letních prázdnin o několik týdnů zpozdil. Praha 13:21 17. září 2021

Radiožurnál už dřív informoval o tom, že Svazu zdravotních pojišťoven se kvůli chybějícím údajům od výrobce nedařilo zkompletovat zadávací dokumentaci.

Společnost Pfizer dosud vozila své vakcíny sama na asi tři desítky míst v Česku, nový distributor je bude rozvážet po celé republice, a to i do ordinací praktických lékařů. S vakcínami počítali už od začátku září, v červnu to v několika rozhovorech předeslal sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Doufám, že to bude hned od začátku září,“ uvedl tehdy také šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Zmínil, že nový distributor bude mít oprávnění dělit velká balení a vozit vakcíny třeba jen po pěti dávkách, což má rozvoz do ordinací zjednodušit.

O vakcíny americko-německého farmaceutického koncernu usilují i pediatři. Rovněž doufali v září. „Už od června se diskutuje, že to musí být. Mimo jiné i proto, že se očekává, že po prázdninách budou uzavřena velkokapacitní centra na stadionech a v jiných zařízeních, která nemají charakter zdravotnických zařízení,“ uvedla dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová.

Podotkla, že do budoucna má očkování zůstat v nemocnicích, a hlavně pak právě u praktických lékařů. Ti až do srpna mohli očkovat všemi ostatními covidovými vakcínami, objednávky na preparát firmy Johnson & Johnson následně stát zastavil, aby jich bylo dost v očkovacích centrech bez registrace. Po několika týdnech byl objednávkový systém opět spuštěný.