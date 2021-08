Praktici si na Pfizer počkají o měsíc déle, vakcíny dostanou v říjnu. Hledání distributora ještě nezačalo

Počítali se začátkem září, nakonec se musí smířit s termínem nejméně o měsíc pozdějším. Praktičtí lékaři dostanou vakcíny proti koronaviru od firem Pfizer a BioNTech až v průběhu října, Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Zadrhl se totiž výběr distributora, který má preparáty po ordinacích rozvážet. Pojišťovny veřejnou soutěž teprve vyhlásí. Praha 9:26 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína Comirnaty od firem Pfizer/BionTech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pojišťovny si na letní měsíce naplánovaly tři velké úkoly: najít centrálního distributora covidových vakcín společností AstraZeneca, Johnson & Johnson a Moderna, vypsat zakázku na dodavatele pravidelného očkování od roku 2022 a vysoutěžit firmu, která bude rozvážet vakcíny proti koronaviru od firem Pfizer a BioNTech.

První bod splnily začátkem srpna podpisem smlouvy s firmou Avenier. Druhý pak ještě o dva dny dříve vypsáním velkého tendru na všechny vakcíny. Třetí, týkající se vakcín firem Pfizer a BioNTech, si ještě odškrtnout nemůžou. Důležitý krok k tomu ale udělají už příští týden.

„Nenastane-li něco nepředpokládaného, dojde nejpozději začátkem příštího týdne k vyhlášení otevřeného zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku,“ potvrdil výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Podle informací Radiožurnálu by k uveřejnění tendru ve věstníku veřejných zakázek mohlo dojít už v pondělí. Znamená to, že firmy, které se chtějí o rozvoz vakcín firem Pfizer a BioNTech ucházet, se budou moct do tendru začít hlásit. „Lhůta pro podání nabídek činí 30 dnů a počítá se ode dne odeslání oznámení o zahájení do věstníku,“ popsal už dřív redakci Balada.

Po měsíci se sejde komise, která vybere vítěze. Následovat bude patnáctidenní lhůta pro případná odvolání. Znamená to, že pokud se firmy nevzdají práva na odvolání, vítěz nebude známý dřív než za 45 dní. Poslední tendr na rozvoz všech ostatních vakcín trval pojišťovnám dva měsíce.

„Praktikům bude vakcína od společností Pfizer a BioNTech dostupná od průběhu října,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

,O něco později´

Pojišťovnám se podařilo zkompletovat zadávací dokumentaci na novou veřejnou zakázku až tento pátek. Podle Balady se tak stalo oproti původním předpokladům „o něco později“, protože se čekalo na dodání distribučních parametrů od výrobce. Původně materiály měly mít pojišťovny k dispozici už v půlce července.

Společnost Pfizer dosud vozila na asi tři desítky míst v Česku své vakcíny sama, nový distributor bude vakcíny rozvážet po celé republice, a to i do ordinací praktických lékařů. S vakcínami počítali už od začátku září, v červnu to v několika rozhovorech předeslal sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Doufám, že to bude hned od začátku září,“ uvedl tehdy také šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Zmínil, že nový distributor bude mít oprávnění dělit velká balení a vozit vakcíny třeba jen po pěti dávkách, což má rozvoz do ordinací zjednodušit.

O vakcíny americko-německého farmaceutického koncernu usilují i pediatři. Rovněž doufali v září. „Už od června se diskutuje, že to musí být. Mimo jiné i proto, že se očekává, že po prázdninách budou uzavřena velkokapacitní centra na stadionech a v jiných zařízeních, která nemají charakter zdravotnických zařízení,“ uvedla dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová.

Podotkla, že do budoucna má očkování zůstat v nemocnicích, a hlavně pak právě u praktických lékařů. Ti až do srpna mohli očkovat všemi ostatními covidovými vakcínami, objednávky na preparát firmy Johnson & Johnson následně stát zastavil, aby jich bylo dost v očkovacích centrech bez registrace. Pediatři mají od tohoto týdne nově možnost objednávat vakcíny firmy Moderna.

Konec očkovacích center?

Ministr Vojtěch sám už dříve nastínil, že po prázdninách se očkování přesune právě do ordinací praktiků. „Předpokládáme, že velkokapacitní centra budou fungovat do poloviny, možná do konce září,“ informoval v červnu Vojtěch. Hromadné rušení vakcinačních míst se ale nechystá.

„My předpokládáme, že očkování zůstane zachováno dostupné pro všechny obyvatele v základní síti ještě delší dobu. Řada velkokapacitních očkovacích center spíš jen sníží počet lidí, které naočkují. Jako taková ale zůstanou zachována,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí ministerstva Daniel Köppl.

Resort teď vyčkává, kolik lidí se k očkování přihlásí ve druhé polovině srpna. Předpokládá, že by o vakcíny mohli mít nově zájem lidé, kteří se vrátí z dovolených. „Neviděl bych to tak, že nastal čas na masivní rušení očkovacích center. Nicméně je pravda, že řada nemocnic a dalších provozovatelů si nasmlouvala termíny do září. Budou muset řešit, co potom.“

Většina očkovacích míst podle Köppla už své nájemní smlouvy prodloužila. Někteří poskytovatelé očkování bez registrace prý uzavřeli smlouvy na celý rok. Vybraná velkokapacitní centra už naopak ohlásila, že v září skončí – například O2 Universum nebo Kongresové centrum v Praze. Vakcinační místo na brněnském výstavišti chce zavřít k 31. srpnu.