Konec dvojího právního výkladu. Fond ministerstva zemědělství mění dotační pravidla, týkají se i Agrofertu

„Výklad byl sjednocen Evropskou komisí již vydáním příručky v roce 2015. Do té doby panovala nejistota právě ohledně otázky, co s malým a středním podnikem, který se stane součástí větší skupiny. Od vydání této příručky, která sice není závazným předpisem, ale je oficiálním výkladem komise, který má posuzování slučitelnosti státní podpory s pravidly vnitřního trhu Evropské unie na starosti, by měl být euro-konformní výklad pouze jeden: jakmile se malý a střední podnik stane součástí struktury velkého podniku, ztrácí co do pravidel státních podpor výhody příslušející MSP. Pokud se nyní k témuž již kloní i PGRLF, je to přistoupení ke standardu, který tu dle mého měl být již poslední tři roky. “

Václav Šmejkal (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)