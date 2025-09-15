Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu. Firma spustí výrobu nikotinových sáčků

Tabáková společnost Philip Morris International zdvojnásobí svou investici do kutnohorského závodu určenou na zahájení výroby nikotinových sáčků na více než dvě miliardy korun. Původně plánovaná výrobní kapacita nikotinových sáčků se víc než zdvojnásobí a vznikne dalších až 150 pracovních míst.

Nikotinové sáčky by se měly pro komerční účely začít v Kutné Hoře vyrábět začátkem příštího roku (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Nikotinové sáčky by se měly pro komerční účely začít v Kutné Hoře vyrábět začátkem příštího roku. Jejich výroba poběží paralelně se současnou produkcí tabákových výrobků. Společnost původně avizovala investici v hodnotě miliardy korun. Nakonec se investice do modernizace a rozšíření závodu v letošním a příštím roce zdvojnásobí.

Vize ‚budoucnosti bez kouře‘

„Tak významné navýšení investice, která v českých korunách přesáhne celkově dvě miliardy, je dalším důkazem důvěry globálního vedení společnosti v náš kutnohorský tým a zároveň odráží rostoucí poptávku po této kategorii méně rizikových nikotinových produktů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.

„Jsem nesmírně rád, že kutnohorský závod bude díky novým výrobním kapacitám ještě výrazněji přispívat k naplňování vize budoucnosti bez kouře. Investice zároveň posílí naši pozici jako jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a výrobců pro export v regionu,“ dodal Costa.

Závod v Kutné Hoře se tak podle firmy stává klíčovým pilířem evropské výroby bezdýmných produktů Philip Morris International. Jde o součást strategie společnosti nabízet uživatelům nikotinu širokou nabídku alternativ s prokazatelně či potenciálně nižším rizikem než tradiční cigarety.

„Naši zaměstnanci procházejí rozsáhlým školením, investujeme do nových technologií a budujeme infrastrukturu, která odpovídá nejvyšším standardům kvality. Tato transformace je nejen technologická, ale i kulturní – měníme způsob, jakým přemýšlíme o výrobě a jejím dopadu na společnost, a přinášíme městu a regionu dlouhodobou stabilitu,“ uvedl člen představenstva Philip Morris ČR a ředitel závodu v Kutné Hoře Serhan Kiliç.

Kouření cigaret lékaři spojují hlavně s rizikem rakoviny plic. Každý rok jí v Česku onemocní asi 6600 osob a 5400 na ni zemře. U alternativních výrobků odborníci zmiňují hlavně kardiovaskulární rizika.

Philip Morris ČR zaměstnává přes 1100 lidí. Loni firmě meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o pět procent na 21,6 miliardy korun. Čistý zisk zůstal na předloňských 3,3 miliardy Kč, provozní zisk stoupl o 3,4 procenta na čtyři miliardy korun. S akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze.

