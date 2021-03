Před rokem v Česku zemřel první člověk v souvislosti s koronavirem. V poledne se na památku rozezní zvony

Zvuk kostelních zvonů a taky minuta ticha jako uctění památky obětí covidu-19. V pondělí je to přesně rok, kdy v Česku zemřel v souvislosti s koronavirem první pacient. Byl to 95letý muž, který nemoci podlehl v pražské Nemocnici na Bulovce. K pietě za oběti koronaviru vyzvala iniciativa Minuta ticha společně s Českou biskupskou konferencí. Zvony se po celé zemi rozezní v pravé poledne. Praha 9:03 22. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zorganizovat pietní vzpomínku za oběti koronaviru napadlo jejího iniciátora a bývalého disidenta Petra Pospíchala v lednu. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Jediná odchylka je, že necháváme zvony deset minut znít. Jinak pravidelně v poledne nebo před bohoslužbou zní tak pět minut,“ říká farář Jakub Berka z kostela svaté Ludmily na pražském náměstí Míru s tím, že není potřeba zvony na pietu speciálně připravovat. Podle něj je vzpomínka na oběti velmi důležitá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o pietní vzpomínce

„Vždycky je to memento. A pokus si člověk to memento uvědomí, je vděčný za to, že žije, že je tak nějak relativně zdráv,“ doplňuje farář.

Zorganizovat pietní vzpomínku za oběti koronaviru napadlo jejího iniciátora a bývalého disidenta Petra Pospíchala v lednu, kdy znovu začal stoupat počet nakažených.

„Uvědomil jsem si, že je třeba brát vážně, že umírají reální lidé, umírají ve velkém počtu, že tu roste počet pozůstalých, kteří se nemohli rozloučit obvyklým způsobem. A že se smutek ve společnosti prostě střádá,“ říká iniciátor pietní vzpomínky.

Zítra v poledne se celou zemí rozezní zvony na připomínku obětí pandemie covid-19. Za každým z nich je příběh, který mohl ještě pokračovat, osud, který se uzavřel zbytečně brzo, rodina, přátelé... Zítra v poledne se prosím na chvilku zastavte a připomeňte si je. #minutaticha pic.twitter.com/WPak6fWiXn — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) March 21, 2021

Podle Petra Pospíchala jde hlavně o symbolickou vzpomínku. „Myslím si, že je naprosto v pořádku, když si každý připomene minutu ticha sám, kde bude nebo tam, kde by byl za běžných okolností. Kdo bude na ulicích, tak to je běžná forma. Kdo bude doma, tak třeba s blízkými může minutou ticha připomenout a vzpomenout si na oběti a jejich pozůstalé. A taky si uvědomit, že epidemie vlastně nekončí a bohužel ani to umírání nekončí,“ konstatuje Pospíchal.

Od začátku pandemie v souvislosti s koronavirem zemřelo přes 24 a půl tisíce lidí, vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví.