Piloti dronů mají od září nová pravidla. Před vzletem musí zkontrolovat speciální mapu
Vyšší bezpečnost na nebi a zjednodušení pravidel pro piloty dronů - to by měla zajistit nová pravidla pro létání s těmito stroji, která platí od září. Nový systém pro létání s drony připravil Úřad pro civilní letectví spolu s Řízením letového provozu a ministerstvem dopravy. Majitelé tak můžou s drony nově létat i do míst, kde to dřív nešlo.
Do vzduchu v parku u Spořilova na Praze 10 právě vzlétl malý červenočerný dron. Má váhu do 250 gramů, což je nejnižší váhová kategorie. Dron pilotuje je prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas. Ještě před týdnem bychom ale s dronem na tomto místě nemohli být. Co se tedy změnilo. „Jsme v ochranném pásmu elektrického vedení,“ vysvětluje.
Nad námi jsou dráty elektrického vedení, které teď dronem můžeme přeletět. To bychom ještě dříve nemohli. „Nižší napětí elektrického vedení není možné přelétávat bez souhlasu samotného provozovatele a současně bez žádání povolení k letu od Úřadu pro civilní letectví,“ říka Karas.
Než než tedy se dronem vzlétne, musí se podívat do nové digitální mapy DroneMap. Ta tady ještě před prvním zářím 2025 nebyla.
„Ať už rekreační uživatel dronů nebo profesionál tam zjistí, kde smí létat v dané lokalitě, jaká jsou omezení a velice dobře jsou tam i popsána a vykreslená ochranná pásma například elektrického vedení železnice, což dříve vůbec nebylo,“ osvětluje Karas.
Právě zmíněná digitální mapa DroneMap je hlavní změnou od 1. září. Nahrazuje dosavadní systém hlášení letů v aplikaci DronView. Piloti by se potřebné informace měli dozvědět na jednom místě.
„Kde mohou létat a za jakých podmínek se dozví na nástroji DroneMap. Znamená to pro něj také výrazné legislativní ulehčení. Ve spoustě zeměpisných zón už nebude nutné zajistit si souhlas Úřadu pro civilní letectví, ale bude tam pouze souhlas správce jednotlivé zeměpisné zóny,“ popisuje vedoucí oddělení bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Tomáš Michalík.
Použití dronů se dynamicky rozšiřuje, běžné už jsou třeba v zemědělství, kde několikametrové stroje pomáhají s postřikem polí. Třeba pro doručování zásilek drony by v budoucnu mohly vzniknout koridory podobné těm pro dopravní letadla, doplňuje Tomáš Michalík.
„Něco takového se chystá, říká se tomu NewSpace a budou to koridory, ve kterých budou provozovány bezpilotní letadla v podstatě automaticky a budou sloužit pro transport a podobně. Tohle je ještě trochu hudba budoucnosti, ale řekl bych, že do pár let to tady máme,“ dodává.
Za nedodržení pravidel létání s drony hrozí pokuty většinou kolem 10 000 korun. Úřad pro civilní letectví řešil letos asi 220 přestupků.