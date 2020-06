48 hodin na nákup pipet. Stát sháněl výbavu v šibeničním termínu, ceny se lišily dvojnásobně

O testování kolektivní imunity se mluvilo několik týdnů, ještě dva dny před zahájením ale ministerstvo zdravotnictví nemělo pro zdravotníky klíčovou součást výbavy – pipety, kterými by mohli odebírat krev.

141 kusů se ministerstvu nakonec kvůli nedostatku zboží na trhu podařilo sehnat jen u dvou českých dodavatelů. Muselo ale akceptovat jejich cenu. Firma Biovendor – laboratorní medicína si za ně účtovala 3300 korun, společnost Medesa až jednou tolik.

„Je to jiná kategorie. Eppendorf pipety jsou něco mezi Škodou Superb a Mercedesem. Myslím, že v oblasti dávkování se blíží špičce. A ty druhé jsou někde mezi Škodou Fabia a Škodou Octavia,” řekl serveru iROZHLAS.cz Otakar Klepárník. Zástupce druhé společnosti Petr Štursa mezi kvalitou zboží ale zásadní rozdíly nevidí. Praha 6:00 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plošné testování v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na začátku dubna byla v Česku pandemie koronaviru na svém vrcholu. Obchodní centra, školy nebo restaurace byly zavřené a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula začal mluvit o tom, že by měla proběhnout studie, která by ukázala promořenost ve společnosti. Během několika týdnů tak ministerstvo společně s Ústavem zdravotnických informací a statistiky zorganizovalo studii kolektivní imunity, která měla ukázat, kolik procent populace se nakazilo nemocí covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví k odběrům nachystalo sety. Jenže chyběly pipety, kterými se nasává krev. Ty totiž nebyly součástí balení. „Odběrové sety neobsahují žádný mechanismus na přenesení přesného objemu krve do testovací kazety. Je tam jen tester a ředicí roztok,” popsala pro iROZHLAS.cz jedna z členek krizového týmu ministerstva a odborná pracovnice v Masarykově onkologickém ústavu Lenka Zdražilová Dubská.

Proč tedy ministerstvo shánělo pipety až na poslední chvíli? Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové bylo nutné nejdříve provést testy, které ukázaly, jak během studie postupovat. „Až na základě toho bylo možné začít hledat dodavatele, který bude schopen dodat dostatečný počet mikropipet s definovanými parametry pro zajištění realizace studie,“ vysvětlila.

Stát se tak ovšem vmanévroval do velmi nevýhodné situace. Více než 140 kusů pipet potřeboval pro studii sehnat za dva dny. Navíc poptával jen určitý druh pipet, který je schopný fixně nebo nastavitelně odebrat deset mililitrů krve, a proto je bezpečné používat ho v terénu.

Dohromady za ně ministerstvo zaplatilo skoro 650 tisíc korun, dalších téměř 95 tisíc dalo za jednorázové špičky. V porovnání s desetimiliony, za něž ministerstva nakupovala respirátory a roušky, nejde o tak závratnou částku, příběh horečného nákupu pipet ale ilustruje, za jakých podmínek úředníci rozhodovali, jak naloží s veřejnými rozpočty.

„Původně měli představu, že to budou pipety s fixním objemem, kde by šlo pipetovat pouze deset mililitrů. To vycházelo z jejich neznalosti. Pipety s fixním objemem v podstatě nikdo na světě nechce, je to nepraktické. Většinou se dodávají pipety s nastavitelným objemem,“ vysvětlil Petr Štursa, zástupce společnosti Biovendor – laboratorní medicína. Takové nakonec ministerstvu firma dodala.

Že ministerstvo nepřišlo s požadavkem dříve, ale přišlo Štursovi zvláštní. „Podle mě to museli vědět dva až tři týdny předtím,“ podotkl s tím, že během 48 hodin bylo náročné pipety sehnat. „Nadstandardní požadavek by to byl i před rokem. Je možné, že by byly v Německu skladem, ale i 120 pipet, které jsme dodali my, není standardní. Normálně se objednává pět až deset pipet,“ srovnával.

Pipety a špičky, které se na ně nasazují, přitom byly pro zdravotníky důležitou součástí výbavy při testování kolektivní imunity. Zdravotníci totiž museli v rámci studie každému odebrat deset mililitrů krve do jednorázové špičky, která se nasazuje na pipetu, přemístit kapku krve do testeru, rozředit ji roztokem a až poté se mohli dozvědět výsledek.

48 hodin na dodání

Dvě společnosti zástupci krizového týmu ministerstva zdravotnictví oslovili v pondělí 21. dubna večer. Společnosti Biovendor – laboratorní medicína zavolala Zdražilová Dubská, firmě Medesa další člen krizového štábu, kterého ale ředitel společnosti Otakar Klepárník odmítl jmenovat. „Je to můj kamarád,“ řekl. Požadavek byl stejný – sehnat do čtvrtečního rána desítky pipet.

Ani jedna z dodavatelských společností ale neměla tolik pipet na skladě a musely je objednat od nasmlouvaných výrobců z Německa. Komunikaci s nimi potom převzal Karel Hejduk z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a pipety byly včas dopraveny na téměř všechna odběrová místa.

Používaly se na čtyřech místech v Praze, dvou v Brně a dále v Litoměřících a Olomouci. V Uničově a Litovli je zdravotníci neměli, protože v těchto městech se kvůli vysokému počtu nakažených testovalo odebráním krve do zkumavky.

Malý rozdíl za 1650 korun

Ministerstvo nejdřív oslovilo společnost Biovendor – laboratorní medicína a objednalo od ní 120 pipet v ceně 3300 korun za kus. Firma ale nebyla schopná dodat dostatečné množství zdravotnického materiálu. Zástupci státu proto informovali i společnost Medesa, která dodala zbylý materiál nadvakrát. Nejdříve dovezla 20 kusů pipet za cenu 5390 korun za jednu a ve stejný den dalších 21 kusů. Ve druhé objednávce už ale stály 6740 korun za kus.

„Byl to jiný model a jiné balení. Ty druhé obsahovaly krabici se spotřebním materiálem, tedy krabičku se špičkami,“ popsal Klepárník s tím, že „kopírovali ceny od výrobce Eppendorf“. Jednorázové špičky podle něj měly navíc dvojitý filtr, aby nemohlo dojít ke kontaminaci pipety, která se může použít víckrát.

Podobně na dotaz redakce reagovalo i ministerstvo zdravotnictví. „Rozdíl v cenách společnosti Medesa je dán jednak tím, že byly nakupovány dva mírně rozdílné výrobky (protože ani těch levnějších nebylo na trhu dost), a také tím, že ten dražší typ bylo nutné importovat ze zahraničí,” vysvětlila pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

O dva tisíce korun méně

Významně se ale lišily i ceny od dodavatelů. Medesa prodala dražší pipety za dvakrát vyšší cenu. Ukázalo se, že ačkoli v seznamu, který má ministerstvo zdravotnictví zveřejněný na svých internetových stránkách, jsou všechny položky označené shodně jako „pipeta“, mezi výrobky jsou mírné rozdíly.

„Je to jiná kategorie. Eppendorf pipety jsou něco mezi Škodou Superb a Mercedesem. Myslím, že v oblasti dávkování se blíží špičce. A ty druhé jsou mezi Škodou Fabia a Škodou Octavia,“ porovnával Klepárník.

Proti tomu se ale ohradil konkurent Štursa, zástupce firmy Biovendor – laboratorní medicína. „Rozhodně se nedomníváme, že by námi dodané produkty byly snad méně kvalitní než zboží od firmy Medesa,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

Cena se podle něj liší, protože se s přihlédnutím k velikosti nákupu a situaci kolem koronaviru snažili vyjednat co nejlepší cenu od dodavatele. „Po obdržení žádosti jsme obratem kontaktovali zástupce firmy Sartorius a také díky jejich vstřícnosti a pochopení jsme byli schopni poskytnout zboží za cenu 3300 korun za kus bez DPH. Podle mých zkušeností se jedná o cenu, ke které bychom se zřejmě dostali v případě standardního otevřeného výběrového řízení,“ prohlásil Štursa.

Dodal ale, že rozdíl v nákupní ceně ho nepřekvapuje. „Cena, kterou Medesa nabídla, je běžná, pokud byste to nakupovali v objemu tří kusů. V jednotkovém množství se to za ni nabízí, ale ne v objemu, jaký tady byl požadován,“ podotkl.

Že se pipety mírně liší a jejich ceny za kus odpovídají ceně na trhu, potvrdila redakci i výkonná ředitelka další distributorské společnosti na laboratorní materiál MUF-Pro Martina Schneiderková. „Tyto ceny za uvedené produkty jsou podle mě zcela ve standardu,“ uvedla.

Podle ministerstva zároveň jiné pipety nebyly k dostání, muselo se tak podřídit cenám na trhu navzdory tomu, že se výrazně lišily. „V daném okamžiku šlo o jediné parametricky vhodné pipety, které bylo možné od dodavatelů v Česku sehnat tak, aby byly dodány včas k termínu začátku studie,“ uvedla Štěpanyová.

Jak se ukázalo, levnější pipety odvedly podobnou službu jako dražší modely.

Testování imunity

Testování začalo ve čtvrtek 23. dubna. V Praze byly naplněny požadované počty dobrovolníků ve všech věkových kategoriích již v neděli 26. dubna, během dalších tří dní se zaplnily i ve všech ostatních regionech. Plošné testování spustily i některé regiony. Zájemce testují také v Moravskoslezském kraji, na Písecku nebo Strakonicku.

Studie kolektivní imunity odhalila podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v české populaci velmi nízký počet lidí, kteří prodělali nemoc covid-19. Pohyboval se kolem jednotek promile. Mezi 26 549 testovanými v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku bylo 107 pozitivních testů. Podle ministra byl výsledek očekávaný.