Babiš si stěžuje sněmovně kvůli vyjádření Peksy ohledně Čapího hnízda. 'Čekám, kdo si kopne,' reaguje Pirát

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) poslal mandátovému výbor podnět na zahájení disciplinárního řízení s opozičním poslancem Mikolášem Peksou (Česká pirátská strana), zjistil server Aktuálně.cz. Důvodem je Peksovo prohlášení ve Švýcarsku, kdy před zástupci skandinávské země prohlásil, že Babiš zneužívá dotace a je trestně stíhaný. Praha 12:10 2. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiši z hnutí ANO | Foto: Fluger René | Zdroj: ČTK

Sněmovní mandátový a imunitní výbor tak možná poprvé v tomto volebním období zahájí disciplinární řízení s poslancem, napsal server Aktuálně.cz, který má k dispozici dokument podepsaný Babišem.

„Důvodem mého podnětu je ústní informace poslance Roberta Králíčka (ANO), který se dne 27. března účastnil delegace ve Švédsku,“ vysvětluje ve stížnosti, jak se o Peksově výstupu dozvěděl.

Babiš chce disciplinární řízení s Pirátem Peksou. O premiérovi řekl, že zneužívá evropské dotace Číst článek

„Dle mých informací měl během tohoto jednání člen delegace Mgr. Mikoláš Peksa vystoupit a v ústním projevu napadnout mou osobu tak, že měl o mně hovořit jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace, že jsem trestně stíhaný, a dále se měl negativně vyjadřovat o situaci v ČR,“ pokračuje v dokumentu Babiš.

Kauza Čapí hnízdo

Peksa se v projevu zmiňoval o stíhání premiéra v demisi kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ se stal předmětem dlouhých debat ve sněmovně, která nakonec premiéra v demisi a poslance Jaroslava Faltýnka vydala k trestnímu stíhání.

OLAF odmítl vydat českým europoslancům zprávu o Čapím hnízdě Číst článek

„Dle vyjádření člena delegace Králíčka byli švédský velvyslanec i jeho zástupce značně zaskočení daným vyjádřením a následně (neoficiálně po jednání) označili tento výstup za neprofesionální a poškozující Českou republiku. V rámci následné konverzace měl Mgr. Peksa dále sdělit, že piráti mají jinou politiku a pro ně je profitnější názor a vztah k pirátům v zahraničí,“ napsal Babiš ve stížnosti.

„Předmětné vyjádření Mgr. Mikoláše Peksy ve vztahu k mé osobě vztahující se k označení, že zneužívám a rozkrádám dotace, považuji s ohledem na zásadu presumpce neviny za urážku ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 Jednacího řádu PS, a dávám proto mandátovému a imunitnímu výboru podnět k zahájení disciplinárního řízení,“ dodal Babiš.

'Kdo si kopne'

Peksa tvrdí, že by ho případný trest nezaskočil. „Počkám, jak velkou přesilu zmobilizují na mandátovém a imunitním výboru. Překvapilo by mě, kdyby to neměli nějak předem dohodnuté, spíše čekám, kdo všechno si kopne,“ říká.

Pirátská strana ve středu na Twitteru k vyjádření Peksy napsala, že cítí potřebu chránit peníze daňových poplatníků, a to českých i evropských. Proto je podle jejich slov třeba o zneužívání dotací mluvit. „Na disciplinární řízení jsme velmi zvědaví. Pokud si pan Babiš myslí, že zrovna nás bude zastrašovat a umlčovat, tak to skutečně ne,“ stojí v příspěvku Pirátů.

Cítíme potřebu chránit peníze daňových poplatníků, českých i evropských., proto je třeba o zneužívání dotací mluvit. Na disciplinární řízení jsme velmi zvědaví. Pokud si pan Babiš myslí, že zrovna nás bude zastrašovat a umlčovat, tak to skutečně ne. :) https://t.co/9T21kM9G0F — Piráti (@PiratskaStrana) 2. května 2018