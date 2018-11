Vláda se shodla na dostupnějším léčebném konopí. Jaké možnosti zvažuje?

Státní dotace nebo úhrada ze strany zdravotních pojišťoven - to jsou dvě možnosti, jak podle ministerstva zdravotnictví zlevnit léčebné konopí a zlepšit tak jeho dostupnost. Návrh už šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO předal premiérovi Andreji Babišovi. Na tom, že by léčebné konopí mělo být dostupnější, už se minulý týden dohodla vláda. Reagovala tak na návrh Pirátů, kteří chtějí zlegalizovat pěstování konopí pro samoléčbu. Praha 11:10 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marihuana, konopí | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Chronickými bolestmi trpí osmatřicetiletý Matěj z Prahy od svých dvaceti. Je to trvalý následek po encefalitidě a borelióze, kterého se nedá zbavit.

„Vypadá to jednoduše tak, že se člověk ráno probudí, bolí ho hlava, krk, má křeče v nohou. Ta bolest je celodenní a má intenzitu jedna až pět celý den a nárazově má třeba až intenzitu osm, takže jsou to nesnesitelný bolesti,“ popisoval Matěj každodenní bolesti.

Žádné léky mu nepomáhaly. Před patnácti lety přišel na to, že jeho bolesti tlumí konopí.

„Tehdy jsem ho opravdu neměl možnost kupovat legálně, takže jsem ho nakupoval na černém trhu. Problém by se stigmatizací a kriminalizací pacientů a lidí jako já i nevhodností odrůd, nejsou terapeuticky vyvážená plemena těch konopí,“ vysvětloval.

Cena konopí

Jakmile v Česku bylo možné získat léčebné konopí v lékárně, začal ho po dohodě s neurologem používat. Měsíčně za to utratil kolem pěti tisíc. A právě i kvůli vysokým nákladům od toho nakonec upustil a teď si sám rostliny pěstuje a sklízí. Matějova denní dávka je 6 gramů.

„Toto množství by mě v lékárně nebo i na černém trhu stálo zhruba 320 tisíc ročně. Stejné množství si můžu vypěstovat, a to ideálně léčebné konopí s vhodným poměrem CBD a THC za 640 korun vydaných za semínka, bez jakýchkoli dodatečných nákladů,“ řekl Matěj.

Právě vysoká cena je to, co pacienty od té legální cesty často odradí. Česká pirátská strana proto chce, aby lidé měli možnost beztrestně pěstovat až pět rostlin konopí po vlastní léčbu, řekl už dřív ve vysílání Radiožurnálu předseda strany Ivan Bartoš.

„Je to věc, která je důležitá, protože se týká zhruba 880 tisíc lidí v České republice, kteří používají konopí pro nějakou samoléčbu a péči. Netýká se to rekreačního užití,“ prohlásil Bartoš.

Dvě varianty

Vláda chce jít ale jinou cestou a léčebné konopí zlevnit. Varianty jsou na stole dvě, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Jedna se týká úhrady z veřejného zdravotního pojištění, druhá nějakého příspěvku ze státního rozpočtu, což by byla jednodušší varianta. Určitá dotace, která by šla na to konopí, které jde do lékáren, to znamená, že by se ta cena snížila,“ vysvětloval Vojtěch.

Druhá varianta počítá se zapojením zdravotních pojišťoven, pokračoval ministr zdravotnictví.

„Bavíme se o nějakém 75 procentním hrazení. To znamená, že to nebude plná úhrada, myslím, že tam má být nějaká spoluúčast, ale bavíme se o nějaké 75 procentní úhradě,“ popsal Vojtěch.

Cesta vládní i pirátská

Pacienti by podle jejich sdružení KOPAC uvítali cestu jak vládní, tak pirátskou. Léčebné konopí v Česku zatím může předepisovat kolem šedesáti lékařů-specialistů z celkových asi dvaceti tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je to tím, že o to mají malý zájem. Proč to tak je, vysvětluje prezident České lékařské komory Milan Kubek.

„Léčebné konopí kauzálně neléčí nic. Tlumí symptomy některých onemocnění, jeho indikace je velmi omezená. Potřebujeme léčit vážné nemoci - cukrovku, vysoký krevní tlak, potřebujeme řešit to, že máme polovinu národa obézní. To jsou ty skutečné problémy, ale léčebné konopí je úplně pod rozlišovací schopnost odborné lékařské veřejnosti,“ myslí si Kubek.

Léčebné konopí se kromě chronických bolestí používá taky třeba při léčbě AIDS, roztroušené sklerózy a pomáhá taky pacientům v posledních stádiích rakoviny.