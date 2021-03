Šéf Pirátů Bartoš: Být solidární a zodpovědný, když země půjde do sociální krize, není levicové

Koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) by nyní ve sněmovních volbách zvítězila se ziskem 34 procent hlasů. Druhé hnutí ANO, které by dostalo hlasy 22 procent voličů, by Piráti porazili i samostatně. „Průzkum je průzkum. Snažíme se odvádět dobrou práci v opozici i ve volební koalici. Těší mě, že to lidé vidí a oceňují to,“ říká v Interview Českého rozhlasu Plus předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Praha 17:33 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš, poslanec, předseda České pirátské strany | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Pracujeme a stavíme odborné týmy v oblasti jednotlivých ministerstev, často to jsou dobrovolníci, kteří to dělají zadarmo. Návrhy dávají smysl a daří se nám je prosazovat i z pozice nevládní strany, nebo si to vláda přisvojí. Ale to mi moc nevadí, protože pro mě je důležité, aby se to stalo, ani ne tak to, kdo to předloží,“ tvrdí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Krize podle něj odhalila prázdnotu politiky vlády, která i v době ekonomického růstu zadlužovala zemi a nevytvářela rezervy, a nefunkčnost řízení státu, kdy si ministři vůči premiérovi nedokážou obhájit priority svých resortů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v prosinci na adresu Pirátů řekl, že jejich případná vláda by byla extrémně levicová. „Jsme středově liberální strana, když se podíváte na náš program, tak děláme politiku založenou na vědeckých poznatcích a reflexi situace v terénu,“ reaguje Bartoš.

„Být solidární a zodpovědný, když země půjde do sociální krize, na tom není nic levicového. Je třeba nastavit společnost tak, že aby lidé, kteří jsou schopní a inovativní, mohli růst a nebyli svázání byrokracií. Aby nebyly v prostředí, které někoho zvýhodňuje. Tihle lidé pak budují firmy, které rostou, vyrábí koncové produkty a přinášejí reálné bohatství,“ dodává.

Vakcíny leží ladem

Piráti společně se Starosty představili plán na zvládnutí krize nazvaný Za pět dvanáct. Jedním z jeho pilířů je proočkovanost populace: „Neexistuje, aby v zemi, v níž vám firma ze dne na den doručí jakýkoli výrobek, ležely ladem vakcíny a nešly hned druhý den do expedice,“ uvádí Bartoš v souvislosti s tím, že se v Praze hromadí 30 tisíc vakcín Pfizer, které se nestíhají vyočkovat a měly by proto být odeslány do regionů.

Stát by se podle Bartoše měl také více podílet na antigenním testování ve firmách, které za testování utratily už stovky milionů korun. Vláda se totiž sice rozhodla neomezovat velké výrobní podniky výměnou za pravidelné testování, protože provozy patří mezi nejrizikovější místa pro šíření koronaviru.

Spolupráci s hnutím STAN si Bartoš pochvaluje a vyzdvihuje shodu například v tématu kybernetické bezpečnosti: „Je takové rčení, že informační vzdělanost je brannou povinností 21. století. Kromě závazků vůči Alianci a dlouhodobého plánování vojenských zakázek nacházíme synergii i ve věcech, které byly doménou Pirátů.“

„Je takové rčení, že informační vzdělanost je brannou povinností 21. století.“ Ivan Bartoš

Pokud jde o plnění závazků v oblasti výdajů na obranu, Bartoš zdůrazňuje, že je Piráti nikdy nezpochybnili a na evropské úrovni dokonce hovořili o tom, že by mohly být i vyšší než 2 procenta HDP.

„Zaráží mě ta struktura a možná nekoncepčnost. Když koupíte něco, co v rámci projektu společné evropské obrany nikdy nepoužijete, tak jste sice splnil závazek, ale fakticky jste připravenost České republiky v participaci na projektech NATO a jiných dvakrát neposunul,“ vysvětluje.

Je vakcína AstraZeneca bezpečná? Jak funguje předvolební koalice Pirátů s hnutím STAN? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.