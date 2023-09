Piráti v pátek začali hlasovat o výzvě, aby poslanci a ministři strany navrhli okamžité odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Online hlasování poběží do pondělí. Podnětem k hlasování bylo Blažkovo srpnové setkání s poradcem Miloše Zemana Martinem Nejedlým. „Moc trumfů v ruce nemají. I kdyby z vlády odešli, koalici zůstane většina ve Sněmovně,“ říká pro Radiožurnál politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek. Rozhovor Praha 19:26 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Postava Blažka Piráty dlouhodobě dráždí. Na Fialu ale nemají silné páky,‘ míní politolog (ilustrační foto) | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Piráti jsou nejmenší stranou ve vládě. Za ministra spravedlnosti Blažka se už postavil premiér Fiala (ODS). Mají Piráti nějaké trumfy v ruce, které by jim pomohly prosadit Blažkovo odvolání?

Já si myslím, že moc trumfů v ruce nemají. I kdyby z vlády odešli, tak koalici zůstane nadpoloviční většina ve Sněmovně, protože Piráti mají jen čtyři poslance. Myslím si, že je pořád v jejich zájmu pracovat ve vládě a snažit se voličům předestřít úspěchy, než se zařadit do opozičního bloku s SPD a hnutím ANO. Pořád ale budou mít jen čtyři poslance, takže tam budou snadno přehlédnutelní.

Každopádně poslední kauza a vůbec postava ministra Blažka, je něco, co Piráty a jejich příznivce musí dlouhodobě dráždit. Když měli první volební úspěch v roce 2017, tak se vymezovali i vůči kmotrům z ODS a jejich vazbám na nějaké mafiánské podnikatelské prostředí. Takže pro ně to problém je, ale je otázkou, zda mají sílu prosadit případné odvolání Blažka.

Piráti se o něj už jednou neúspěšně pokusili velmi podobným způsobem. Mohou jim tyto pokusy odvolat ministra Blažka politicky spíš pomoci, nebo uškodit?

Samozřejmě jim to může pomoci. Například v tom, že si členstvo strany uvědomí lépe vlastní identitu a politické postoje, stanoví si limity nebo si uvědomí, že ve vládě je podmínečně. Větší vliv to asi mít nemůže. Příznivci strany mohou vnímat pozitivně, že si Piráti problém uvědomují a snaží se s ním něco dělat.

Negativní ale může být to, že nakonec nic neprosadí. Když z toho nic nebude, může to vést k deziluzi nebo zhoršení pozice strany ve vnímání veřejnosti i příznivců.

Pokud by si Piráti odhlasovali, že mají navrhnout odvolání ministra Blažka, jak to může působit na soudržnost koalice? Může nastat větší problém?

To je dlouhodobá věc. Není to poprvé, kdy se Piráti o něco takového snaží. Po poslední Blažkově kauze musí i hodně členů ODS uznat, že je to problém, a jeho setrvání ve funkci vyvolává negativní reakce u koaličních partnerů.

Otázkou je, jestli se to podaří prosadit, a jak moc budou na odchod Blažka tlačit. Nemají žádné silné páky kromě výhrůžky, že odejdou z vlády. Sami si musí zvážit, jestli by to pro stranu bylo nejlepší řešení. Mně se zdá, že v tuto chvíli by pro ně odchod z vlády nebyl dobrým řešením. A ODS, včetně premiéra Fialy, toto ví. Premiér Fiala na kauzu reagoval tak, že udělil ministru Blažkovi žlutou kartu a vyvolal tím kritiku, že to je prázdné gesto.

Pokud by se Pirátům podařilo získat a zveřejnit další informace o podivných kontaktech ministra Blažka, poukázat na vážné problémy v chodu ministerstva spravedlnosti, tak už by i premiér měl vážné potíže s tím, aby Blažka ve vládě udržel.

Sami Piráti teď mají co řešit. Na stole je případ pirátského náměstka ministra vnitra Koláříka a rvačky, do které se zapojily kromě něj jeho žena a milenka. Teď je tu nový případ s ředitelem kabinetu ministra Bartoše (který je nařčen z bossingu a sexuálního obtěžování). Jak se podle vás zatím vedení Pirátů staví k těm svým aférám?

Vedení aféry řeší odchodem těch lidí nebo alespoň pozastavením jejich činnosti. Už to je druhá aféra podobného typu a straně to určitě neprospívá. Se stranou se spojí špatné renomé a voliči si položí otázku, jestli je dostatečně personálně zralá na to, aby zastávala vládní funkce.