Piráti budou opět hlasovat o podpoře Vondráčka do čela sněmovny. 'Můžeme na to reagovat,' varuje Faltýnek

Poslanci Pirátů budou znovu hlasovat o podpoře Radka Vondráčka z ANO do čela sněmovny. Podle předsedy pirátské strany Ivana Bartoše se jim nelíbí, že by byli ve stejném bloku s komunisty a SPD Tomia Okamury. Hnutí ANO podle šéfa jeho frakce Jaroslava Faltýnka trvá na tom, že má kvalitního kandidáta. Řekli to novinářům po čtvrteční schůzce zástupců obou uskupení ve sněmovně.

