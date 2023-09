Znovu Kolaja. Piráti vybrali lídra pro eurovolby, místopředseda strany vede kandidátku podruhé

Lídrem pirátské kandidátky pro volby do Evropského parlamentu bude stejně jako v roce 2019 Marcel Kolaja, nynější první místopředseda strany a europoslanec. Rozhodli o tom členové Pirátů při sobotním jednání celostátního fóra. Získal 299 hlasů z celkového počtu 543. Praha 12:39 16. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Marcel Kolaja | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

V souboji o první místo na kandidátní listině porazil další dva současné europoslance – Markétu Gregorovou a Mikuláše Peksu. Gregorová obdržela 152 hlasů, Peksa 81. Už před druhým kolem hlasování z klání vypadli bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík a neurochirurg Albert Štěrba.

„Vaše důvěra a podpora jsou pro nás neocenitelné, a já jsem hrdý na to, že máme takového skvělého zástupce, který bude hájit naše pirátské hodnoty a zájmy v Evropském parlamentu,“ gratuloval na síti X (dříve twitter) předseda strany Ivan Bartoš

Vážení přátelé a pirátští podporovatelé,

dovolte mi srdečně a s radostí pogratulovat našemu zvolenému lídrovi pro nadcházející evropské volby, kterým se stal @PiratKolaja!

Vaše důvěra a podpora jsou pro nás neocenitelné, a já jsem hrdý na to, že máme takového skvělého… pic.twitter.com/vT4xMagEjl — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 16, 2023

Ještě před začátkem hlasování Bartoš uvedl, že nejen Česká republika, ale celá Evropa prochází náročným obdobím, což vždy nahrává extremistům nebo prospěchářům, kteří se přiživují na strachu lidí, snaží se společnost rozeštvat a ovládnout.

Jsou proto podle Bartoše potřeba politici, kteří dokážou výzvám čelit, mají vizi, kam směřovat, budou nekompromisně hájit demokracii, svobodu a občanská práva a naslouchat potřebám lidí.

Kvestor Kolaja

Při hlasování v europarlamentu byli vždy přítomni Niedermayer a Kolaja. Nejčastěji chyběl Pospíšil Číst článek

Kolaja byl do začátku loňského roku místopředsedou Evropského parlamentu, nyní zastává pozici kvestora. Má tak na starosti administrativu a finanční záležitosti spojené s chodem instituce. Kromě toho působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a ve výboru pro kulturu a vzdělávání.

Kolaja chce v Evropském parlamentu navázat na práci v předchozím funkčním období a nadále usilovat o to, aby každý občan měl větší kontrolu nad svým životem on-line i offline, řekl po svém zvolení. „Budu hájit soukromí evropských občanů, to je pro mě jako piráta něco extrémně důležitého, něco, co Pirátská strana nese jako svůj prapor už od svého založení,“ poznamenal.

Chce usilovat o Evropu jednotnou, moderní, respektující lidská práva. Prosazovat chce odpovědnou klimatickou politiku a udržitelnou ekonomiku.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. a 8. června příštího roku. V posledních eurovolbách Piráti získali bezmála 14 procent hlasů a tři mandáty.

Vážené Pirátky, Piráti i Pirátčata,



i já bych vás rád všechny přivítal na našem mimořádném Celostátním fóru, ať už ho

sledujete z pohodlí domova nebo jste tu s námi osobně.



Hlavní bod programu je jasný. Dnes si společně zvolíme našeho lídra či lídryni do evropských voleb a také… pic.twitter.com/wdmVBzEpqa — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 16, 2023

Další strany

Jasno o čele kandidátky už má vládní STAN, jejichž kandidátku s „osobnostmi pro Evropu“ povedou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským.

Lidovci v květnu oznámili, že jejich jedničkou do voleb bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Otázkou zůstává, zda KDU-ČSL, ODS a TOP 09 budou ve volbách kandidovat samostatně, nebo v koalici Spolu.

Předsednictvo opozičního hnutí ANO bude o krajských nominacích na kandidátku pro evropské volby jednat v příštích týdnech, řekl nedávno první místopředseda Karel Havlíček.

Hnutí SPD se dohodlo na spolupráci v evropských volbách s Trikolórou, spojení má zabránit propadávání hlasů. Vedení hnutí by mělo o nominacích z regionů jednat nejpozději na podzim.