Prezident se rozhodl definitivně zničit ČSSD a premiér je na jeho straně, míní Pirát Ferjenčík

Tahanice kolem ministra kultury pokračují. Prezident Miloš Zeman minulý týden odmítl jmenovat kandidáta ČSSD Michala Šmardu kvůli nekompetentnosti a ve vládě s ním nechce být ani premiér Andrej Babiš (ANO), přestože ho do funkce navrhl. Poslední vývoj komentovali ve vysílání Českého rozhlasu Plus poslanci Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a Jiří Dolejš (KSČM). Dnešní Plus Praha 16:22 19. srpna 2019

„Pan Babiš od druhé prezidentské volby drží basu s Milošem Zemanem, a tak to dělá i tentokrát. Přijal prezidentovu pozici za svou a místo aby podporoval své koaliční partnery, tak se rozhodl jít na ruku Hradu,“ míní Mikuláš Ferjenčík.

Šmarda má podle něj dobrou pověst a je poměrně úspěšným starostou Nového Města na Moravě. Za vším je tak spíše mocenská hra mezi prezidentem a premiérem, který se teď snaží dostat ČSSD z vlády.

„Miloš Zeman se nejspíš rozhodl, že ČSSD definitivně zničí jako pomstu za to, že se stal prezidentem o 10 let později, než si přál. A premiér Babiš je na jeho straně. Kvůli tomu hrozí pád vlády, ne kvůli ministru kultury,“ říká.

Pokud by sociální demokraté ustoupili a Šmardovu nominaci stáhli, působili by podle Ferjenčíka směšně. Jediné řešení, které by všem aktérům umožnilo zachovat si tvář, je výměna rezortů, kdy by se Šmarda stal ministrem pro místní rozvoj a hnutí ANO obsadilo ministerstvo kultury. Tuto možnost ale premiér vyloučil.

V úterý se s prezidentem sejde předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle Ferjenčíka spolu budou mluvit o tom, jak by hlava státu postupovala v případě předčasných voleb a zda by respektovala sněmovní většinu.

ČSSD vlezla do pasti

„Názory v této věci se neustále mění a vyvíjejí. A něco v podstatě tak banálního, jako je výměna jednoho ministra, ohrožuje celý koaliční projekt. To je nejen trapné, ale v podstatě i nezodpovědné,“ konstatuje Jiří Dolejš z KSČM. „Celá ta kauza výměny ministra kultury zavání trapností.“

Celý spor považuje za zbytečný a vyvolalo ho prý to, že se výměna ministra kultury Antonína Staňka předem nekonzultovala s prezidentem. „Přece jsme museli vědět, když byl prezident v roce 2018 zvolen, že on Ústavu takto aktivisticky používá. Nikoho to nemohlo překvapit,“ dodává.

„ČSSD sama vlezla do pasti a teď neví, jak z ní ven. Problém je, že politika není jen o konkrétních krocích, ale i jak ty kroky vypadají. Teď všichni manévrují, aby je to poškodilo co nejméně,“ vysvětluje Dolejš.

Koaliční projekt je podle něj maximem možného a byla by škoda, kdyby skončil. Možnost, kdy by ministry za ČSSD nahradili prezidentovi lidé, prý není optimální. „Vláda opřená o sociální demokracii je levicovější, než kdyby do ní byli dosazeni tzv. prezidentovi muži.“

Předseda KSČM Vojtěch Filip už deklaroval, že strana je připravena podpořit menšinovou vládu hnutí ANO, Dolejš ovšem namítá, že tuto možnost nekonzultovaly stranické orgány.