Evropská linka Pirátů: sní o vlastní frakci, uvažují nad liberály. ‚Překáží‘ jim ale Babišovo hnutí ANO

Pirátští europoslanci sedí ve frakci Zelených, jde však o malou a nepříliš vlivnou evropskou skupinu. Od straníků se tak ozývají hlasy, zda po červnových volbách nepřestoupit do liberální frakce Renew, vyplynulo z ankety iROZHLAS.cz. O členství v ní má zájem i STAN. Součástí frakce je teď hnutí ANO. „Pokud by vyrazili ANO z frakce Renew, pak by naši poslanci mohli zvážit, zda by se nám tam program neprosazoval lépe," zmínil například Zdeněk Hřib. Praha 5:00 8. prosince 2023

Jak vyšlo ze Stranického kompasu iROZHLAS.cz, vnímají Piráti sami sebe jako jedinou skutečně liberální proevropskou stranu v Česku. V souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu se množí úvahy o jejich tamním zařazení.

frakce evropského parlamentu Nejsilnější je dlouhodobě Evropská lidová strana (EPP), kam patří TOP 09 a KDU-ČSL, přidružený je STAN. Druhé je Progresivní spojenectví socialistů a demokratů (S&D) s účastí české SOCDEM, do liberálního Renew Europe patří ANO, u Zelených jsou Piráti, u Evropských konzervativců a reformistů (ECR) je ODS, v národovecké Identitě a demokracii (ID) česká SPD a v nejmenší frakci Levice je KSČM.

„V Evropském parlamentu neexistuje strana či frakce, která by měla identický program, jako máme my,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Jsme obecně blízko liberálním stranám, členství ve frakci je ale často výsledkem kompromisu. Rozhodně odmítáme účast ve frakcích, které jsou extremistické,“ doplnil.

Zatímco politici KDU-ČSL patří na europarlamentní úrovni k evropským lidovcům (EPP) a Sociální demokraté k evropským socialistům (S&D), čeští liberálové z řad Pirátů nebo Starostů u těch evropských liberálů zatím nezakotvili.

Do frakce Renew (dříve ALDE) už od roku 2014 totiž z českých stran patří hnutí ANO. A s ním Piráti ani STAN frakci sdílet nechtějí, přestože by se jejich spojenectví hodnotově nabízelo.

Starostové už vstříc Renew podnikli první kroky. V pondělí se jejich delegace potkala se šéfem frakce Stéphanem Séjourném. Předseda STAN Vít Rakušan, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a duo lídrů pro eurovolby Jan Farský a Danuše Nerudová se s ním dle informací iROZHLAS.cz bavili i o nadcházejících volbách a možném programovém prolnutí.

Otevřené možnosti

Piráti nechávají otázku možné změny frakce až na období po volbách. Vylučují spolupráci s krajně levicovou frakcí Levice/The Left, krajně pravicovou ID a pro mnohé jsou nepřijatelní i konzervativci z ECR.

„Rozhodně odmítáme frakce, kde jsou extremisté, tedy The Left, kde je KSČM, ID, kde je SPD nebo ECR, kde spolu s ODS sedí např. Bratři Itálie.“ Klára Kocmanová (poslankyně)

Ohledně zařazení je pro Piráty klíčový názor zvolených europoslanců. Poslankyně Olga Richterová se odkazuje na to, že by to měli být právě oni, kdo rozhodnou, kam po dobu pětiletého mandátu budou patřit. Piráti se snaží držet toho, aby o europoslaneckých věcech rozhodovali europoslanci a třeba o krajských samotné krajské buňky.

„Dle principu subsidiarity si naši zvolení europoslanci zvolili frakci Zelených. Důležitá hlasování samozřejmě konzultujeme a v běžném provozu jsou s fungováním této frakce spokojení, pokud vím,“ popsala Richterová.

Pirátská frakce?

Současní europoslanci Marcel Kolaja, Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa by proto po volbách chtěli jako minule nejprve vytvořit vlastní delegaci s pirátskými stranami z jiných zemí a následně společně vstoupit do frakce, která jim bude vyhovovat nejvíce.

Současné rozdělení frakcí se nemusí nutně zopakovat, některé se mohou rozpadnout, jiné nově vzniknout (například z popudu dnes nezařazeného Fideszu Viktora Orbána).

„Stejně jako v roce 2019 budeme chtít společně s ostatními pirátskými stranami v Evropě vstoupit do té politické skupiny, která nám umožní efektivně prosazovat náš politický program.“ Marcel Kolaja (europoslanec, 1. místopředseda Pirátů)

„Piráti vytvoří s ostatními pirátskými stranami vlastní delegaci a následně vstoupí do té frakce, která jim nejlépe pomůže naplňovat pirátský program.“ Markéta Gregorová (europoslankyně)

„Našimi nejbližšími spojenci jsou pirátské strany napříč Evropou. Na základě pirátské dohody pak vstoupíme do té skupiny, která nám poskytne prostor k tomu prosazovat náš program.“ Mikuláš Peksa (europoslanec)

V ideálním případě by chtěli založit svou vlastní frakci, kromě tří českých Pirátů už je ale aktuálně v Evropském parlamentu jen Patrick Breyer z německé pirátské strany. Aby mohla formálně vzniknout nová frakce, musí ji tvořit nejméně 23 poslanců zvolených alespoň v jedné čtvrtině členských států, což při současné velikosti EU znamená sedm zemí.

Na velké panevropské pirátské vzedmutí to pro červnové eurovolby nevypadá, proto je samostatná eurofrakce spíše utopickou vizí. I proto tak Piráti zvažují, zda zůstat u Zelených, nebo se nově přimknout k liberálům.

Liberální váhání

Současné pirátské europoslanecké trio je nyní ve frakci Zelených spokojené, v odpovědích pro iROZHLAS.cz se nikdo z nich nepřidal k jinak poměrně silnému proudu uvnitř strany, který si dovede představit i možný přesun k liberální frakci Renew. V případě vhodných podmínek tuto alternativu ale připouštějí.

Podobně jako u hnutí STAN je i u Pirátů zatím nepřekročitelnou a hlavní překážkou Babišovo ANO. Pokud zůstane u evropských liberálů, je přesun STAN i Pirátů k Renew prakticky vyloučený.

„Volil bych mezi zelenou a liberální frakcí podle nabídky. To nicméně bude na vedení strany a europoslancích.“ Jakub Michálek (předseda poslaneckého klubu Pirátů)

„Volil bych frakci, která nám dá nejlepší podmínky prosazovat náš program, dovedu si představit ze současných třeba i Renew Europe, i Greens.“ David František Wagner (člen republikového výboru, kandidát do EP z 5. místa)

Celá situace se změnami eurofrakce se však s největší pravděpodobností rozlouskne až po červnových volbách do Evropského parlamentu. Do té doby nelze čekat, že by se Renew rozhodlo ANO vyloučit. A to zůstává velkou překážkou pro případné české liberální zájemce – STAN i Piráty.

