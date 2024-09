Piráti hledají nového šéfa. Nominaci získali Wagenknecht, Špoták, Šmída, Šípová nebo Leitnerová

Říká se ráno moudřejší večera. To, že @P_Fiala včera pokazil, co se dalo. To, že tiskovka vedení @PiratskaStrana byl emotivní výlev dlouhobé frustrace, je fakt. Teď je potřeba sednout ke stolu a bavit se o tom, co můžeme v tom posledním roce udělat smysluplného.