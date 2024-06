Reformy v kampani i vnitřním fungování do konce července. Piráti reagují na neúspěch v eurovolbách

Piráti chtějí změnit řízení svých kampaní. Po sobotním osmihodinovém jednání širšího vedení strany to řekl jejich předseda a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Pirátské vedení tak reaguje na uplynulé volby do Evropského parlamentu, ve kterých strana obhájila jen jeden ze tří předchozích mandátů. V reakci na výsledek voleb do Evropského parlamentu podle Bartoše ještě před jednáním rezignoval dosavadní vedoucí mediálního odboru. Praha 11:19 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bartoš ze strany Pirátů na jednání nezaznamenal, že by byla vůle po změně předsednictva | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jasně jsme se shodli, že je potřeba do konce příštího měsíce provést projednané reformy vnitřního fungování, abychom mimo jiné usnadnili řízení kampaní a byli efektivnější ve sdělování výsledků naší práce lidem,“ zhodnotil pro Radiožurnál jednání širšího vedení pirátů předseda Ivan Bartoš.

Jednání trvalo skoro osm hodin. Piráti se dohodli na tom, že chtějí stranu reformovat, například tím, že funkce ve vedení kampaní nebudou tak roztříštěné. Podle Bartoše to nyní zhoršuje efektivitu strany.

„Pirátská strana tak, jak se rozrůstala i na úrovni regionů, má poměrně košatý odborný aparát i technické zázemí, jako je administrativní odbor, který dbá na průběh voleb, nebo jako je struktura mediálního odboru či role lídra v kampani. Jsou to změny, které povedou k efektivnějšímu řízení nejenom kampaní, ale i reakcí na náhlé situace," řekl Bartoš.

Podle Markéty Gregorové (Piráti) by reformy do jisté míry mohly vést k centralizaci kampaně Pirátů, nikoliv ale toho, jak strana funguje mimo ni. „Na druhou stranu, jakožto politická strana jsme v kampani do nějaké míry pořád,“ doplnila místopředsedkyně strany.

Neúspěch a zklamání

Piráti hodnotili výsledek v evropských volbách jako neúspěch a zklamání. Na pirátském internetovém fóru od členů strany nejčastěji zněla kritika právě na vedení kampaně.

Nelíbila se jim třeba otevřená podpora některých pirátů ve vyšších politických funkcích Mikuláši Ferjenčíkovi, který byl na kandidátce až na dvanáctém místě.

Například ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se objevil i v propagačním videu. Před jednáním širšího vedení svojí účast v kampani komentoval.

„Kdo mě poprosil, abych se zúčastnil kampaně, tak jsem vždy souhlasil, jenom jsme si odladili tu podobu. Určitě jsem podporoval i lídra Marcela Kolaju, Markétu Gregorovou, Zuzanu Klusovou, když byly nějaké nápady, dělali jsme tiskové konference. Mikuláš Ferjenčík si vymyslel video, které mělo zaujmout. Já myslím, že zaujmulo,“ popsal Lipavský.

Předseda Ivan Bartoš nevyloučil, že se bude konat mimořádné celostátní fórum, po kterém někteří členové strany volají.

Řekl ale, že je organizačně náročné, proto upřednostní stranické debaty u jiných příležitostí. Například u oslav 15 let fungování strany.

Piráti po zisku 13,95 procenta hlasů ve volbách v roce 2019 letos klesli na 6,20 procenta. Strana cílila až na čtyři křesla, mandát ale obhájila jen dosavadní europoslankyně a dvojka na kandidátce Markéta Gregorová.

Návrh na pirátského eurokomisaře a znovu nezvoleného europoslance Marcela Kolaji podle Bartoše stále trvá. Premiér Petr Fiala (ODS) dříve uvedl, že navrhnout jméno na eurokomisaře má koalice Pirátů a STAN, respektive Starostové.