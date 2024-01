Politolog Kopeček: Odchod z vlády? Důvody by si Piráti našli. Jejich zájmem je ale dotáhnout změny do konce

V čele Pirátské strany bude po další dva roky stát Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj. Rozhodlo tak celostátní fórum strany. Co ve volbě předsedy sehrálo největší roli? Dá se na volbu pohlížet jako na referendum o vládním působení Pirátů? Jak reálný je jejich odchod z koalice? Hostem pořadu Jak to vidí... Českoho rozhlasu Dvojka byl politolog Lubomír Kopeček. Jak to vidí... Praha 14:22 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ivan Bartoš získal ve volbě 556 hlasů. Jeho vyzyvatelku, europoslankyni Markétu Gregorovou volilo 300 členů.

„Podstatnou roli hrálo, že Ivan Bartoš je šéfem Pirátů už skoro 15 let. Funkci velmi dobře zná. Stranu zakládal, se značnou částí členské základny se zná osobně, což je samozřejmě velká devíza při jakékoli volbě,“ uvažuje ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka politolog Lubomír Kopeček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politolog Lubomír Kopeček. Moderuje Zita Senková

K Bartošovu úspěchu vedl podle něj ale i fakt, že podpora Pirátů se momentálně pohybuje na z jejich pohledu přijatelné úrovni kolem 10 procent hlasů. Spojení slov referendum o vládním působení by ale politolog nepoužíval.

„Samozřejmě se na to tak dá nahlížet, nicméně o vyostřený střet nešlo. Markéta Gregorová sice reprezentovala určitý výraz nesouhlasu a snaha oživit protestní étos, na kterém Piráti léta fungovali a který se působením ve vládě z pochopitelných důvodů utlumil. Na druhé straně ale nenabízí jasnou alternativu, že by Piráti zítra měli odejít z koalice. Naopak v tomto směru našlapuje velmi opatrně,“ hodnotí Kopeček.

Jeden ku čtyřem

Staronového předsedu Bartoše nyní nově doplňují i čtyři místopředsedkyně. Vedle Kláry Kocmanové a europoslankyně Markéty Gregorové to je ještě Jana Holomčík Leitnerová a Dominika Poživilová Michailidu.

Ženy nemusí mít převahu, rovné zastoupení bych ale chtěla vždy, říká místopředsedkyně Pirátů Kocmanová Číst článek

„Piráti jsou strana, která si hodně zakládá na kulturních tématech spojených s rovností pohlaví a důrazem na takzvaný postmaterialismus. Mají tendenci prosazovat individualitu člověka v řadě ohledů, včetně třeba takových záležitostí, jako je respekt vůči homosexualitě, tolerance konopí a jeho užívání. Samozřejmě se to potom promítá i do toho, že uvnitř Pirátské strany jsou ženy hodně aktivní, agilní a hodně viditelné,“ vysvětluje Kopeček.

Nicméně i když je poměr vzhledem k české realitě nezvyklý, předseda Ivan Bartoš je podle stanov strany jen prvním mezi rovnými bez zvláštních pravomocí.

„V podstatě jde o pětičlenný kolektivní orgán, který je z hlediska postavení jednotlivých členek a členů rovnocenný. Mediální tvář Pirátů je ale samozřejmě postavena na osobnosti Ivana Bartoše. Když to shrnu, máme tady stranu, která prosazuje témata, která nejsou pro většinu české společnosti úplně typická, pro mladou generaci do 35 let je to ale přesně to, co preferuje,“ přibližuje Kopeček.

Odchod z vlády?

Ivan Bartoš po svém zvolení řekl, že si dokáže představit situaci, že by Piráti odešli z vlády, strana by ale o tom neměla kalkulovat. Jako jeden z možných důvodů uvedl ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy.

Předsedou Pirátů zůstává vicepremiér Bartoš. Nově jej doplnily čtyři místopředsedkyně Číst článek

„Můžou se ale samozřejmě najít i další důvody, jako třeba nějaký velký skandál. V předchozích dnech a týdnech byl třeba velkou rozbuškou ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek, vůči kterému se Piráti velmi ostře vymezovali,“ upozorňuje politolog.

Podle něj je ale nutné brát v potaz i dynamiku času. „Piráti mají zájem dotáhnout některé věci, které rozběhli ve svých resortech, do konce. Ivan Bartoš je nejenom místopředseda vlády, ale i ministr pro digitalizaci a místní rozvoj a jeho snaha dokončit změny v digitalizaci je naprosto zřejmá. V tomto kontextu tedy jejich odchod z vlády v tomto roce nedává smysl,“ míní.

„Jiná věc je, co se může stát těsně před sněmovními volbami, kdy výhodnost odchodu může být politicky samozřejmě zajímavější, to jest do určité míry se více distancovat od ODS. Pokud by se nějaký takový důvod nebo záminka vyskytly, bude to podle mě něco, co Piráti určitě budou zvažovat,“ uzavírá Kopeček.

Politolog Lubomír Kopeček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas