Piráti chtějí sestavit vlastní senátorský klub, oznámil Bartoš. Do podzimních voleb vyšlou 13 uchazečů

Dnes jsme představili lídry do krajských voleb stejně jako kandidáty do těch senátních. Do klání se pouštíme s heslem ‚Šance změnit budoucnost'. Věřím, že v nás voliči vloží důvěru, jak to udělali již několikrát, a snad mohu s čistým svědomím říci, že jsme je nikdy nezklamali. pic.twitter.com/GZV6ZtxeIS