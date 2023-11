Vnitřní referenda všechny spory násobí. Piráti si na sebe ušili bič, říká k odvolání Michálka politolog

Po jeho odvolání z republikového výboru Jakub Michálek oznámil, že bude rezignovat i na funkci šéfa pirátských poslanců. Předseda strany Ivan Bartoš ale rezignaci nepřijal, chce ho ještě přesvědčit, aby si tento krok rozmyslel. Podle politologa Jana Kubáčka se vnitřní spory stávají nepřímou a často velmi bolestnou medializací Pirátů. „Potřebovali by se mnohem více zaměřit na vnější prostředí a na voliče,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 15:42 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek je jednou z nejvýraznějších tváří Pirátů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že důvody k odvolání byly podle něj zástupné. Není to první pokus o odvolání Jakuba Michálka. Čím tak zásadně vadí některým členům Pirátů?

Je pravda, že Jakub Michálek patří mezi nejviditelnější tváře Pirátů, jak v minulosti na pražském magistrátu, tak posléze po vstupu do Poslanecké sněmovny. Tam má jednu z nejúspěšnějších pracovních činností jako řadový poslanec.

Zároveň ale vyniká tím, že je hodně konfliktní typ, že je to solitér a že některé jeho výstupy jsou autokratické. Dává důraz na svou pověst, na svou viditelnost a na centrální vedení Pirátské strany. Ty problémy jsou dlouhodobé a měly i osobní ráz, řešil se například jeho vztah s bezprostředními spolupracovníky a dalšími Piráty.

Do toho se samozřejmě propisuje i dlouhodobý spor mezi centrem Pirátské strany, Piráty, kteří v uvozovkách mají funkce a jsou buď poslanci, ministry, náměstky, či vysoce postavenými státními úředníky, a řadovými Piráty v krajích, v obcích a na úrovni jednotlivých místních organizací, kteří volají po tom, že chtějí mít mnohem více prostoru. Chtějí, aby jim centrum více naslouchalo a aby mohli do té politiky pirátství silněji promlouvat.

Do toho je ještě třetí frakce. To jsou evropští Piráti a evropští delegáti, kteří jsou často také v trucu a klinči vůči vedení Pirátské strany. To se naposledy ukázalo při nominacích, kdy Jakub Ferjenčík podporovaný centrem a ministrem Lipavským naprosto pohořel v nominaci. Takže počítám, že i tyto spory se do toho propíšou a že nás vlastně čeká další vlna nepokojů a otřesů Pirátů.

Potřebuje se strana zaměřit na nějakou vnitřní reorganizaci nebo profesionalizaci?

Myslím si, že Piráti by se potřebovali mnohem více zaměřit na vnější prostředí, na voliče a vymyslet takové formáty, u kterých jsou schopni absorbovat a zvládnout konstruktivní kritiku.

Tím, že se primární modlou stala referenda a ankety všeho druhu v rámci Pirátské strany, došlo k tomu, že se všechny spory násobí a ventilují navenek a zároveň se stávají takovou nepřímou a často velmi bolestnou medializací Pirátů.

Často se to děje v době, kdy veřejnost řeší úplně jiná témata, jako teď politické, sociální a ekonomické otřesy, zdražování či nejistotu, a poslední, co potřebujete, je sledovat vnitřní okopávání jednoho z vládních subjektů – kuriózně jednoho ze subjektů, který ztrácí popularitu v preferencích nejméně z té vládní pětikoalice.

Myslím, že mnozí kolegové ve vládě jsou teď vlastně spokojení, protože Piráti si tak trochu na sebe ušili rozpor, bič a problémy, které zastíní jejich aktivitu, případně jejich tematická řešení. Protože se bude řešit, kdo ke komu patří, kdo za to nese odpovědnost a kdo by měl případně vystřídat v uvozovkách ty celostátně známé špičky.