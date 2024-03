Piráti jsou čím dál víc ‚ženskou stranou‘. Jejich silnou kartou ale zůstává ministr Lipavský

Byla to @PiratskaStrana, kdo přinesl jasný plán, podpořený odborníky, na řešení problému s cukrovinkami s HHC. Škoda, že není ve Vládě nějaká další LIBERÁLNÍ strana, která by plnila program, který ji do Vlády dostal. Prohibice nic neřeší, na to jsou data. Velký špatný rozhodnutí! https://t.co/1V0GIkNp4R