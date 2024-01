Ženy nemusí mít převahu, rovné zastoupení bych ale chtěla vždy, říká místopředsedkyně Pirátů Kocmanová

Piráti si na Celostátním fóru v Brně zvolili k předsedovi Ivanu Bartošovi hned čtyři místopředsedkyně. „Trvalo nám pár let sem dojít, ale jsem za to hrozně ráda,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz o velkém zastoupení žen na kandidátkách i ve vedení strany nová 1. místopředsedkyně Klára Kocmanová. V nové roli se chce zaměřit i na mladé voliče a jejich témata. Rozhovor Brno 19:38 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně a 1. místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do jaké míry jste kandidaturu brala s tím, že se chcete stát místopředsedkyní, a do jaké míry vás k tomu vyzývali spolustraníci? Když jsem se o tom bavil minulý týden s Markétou Gregorovou, tak ta říkala, že ani moc nechtěla, přihlásila se docela pozdě s tím, že ji k tomu přesvědčili až kolegové ze strany.

Také jsem to hodně dlouho zvažovala a také mě k tomu vyzývali ostatní Piráti a Pirátky, takže jsem se přihlásila později a nestihla jsem ani získat krajské nominace. Ale kdyby mě k tomu kolegové nevyzývali, tak by to rozhodnutí pro mě asi nebylo tak jednoznačné.

Nakonec jsem si dokázala zhodnotit, že k poslanecké práci dokážu dělat ještě práci v republikovém předsednictvu.

Dělala jste si dopředu nějaký průzkum terénu, jaké máte šance? Ať už v prvním, tak i ve druhém kole volby místopředsedů jste jasně zvítězila. Nabízí se otázka, jestli jste to čekala?

Nečekala. Ale domnívám se, že je to proto, že Piráti a Pirátky už mají dost nálepky, že se mezi sebou jenom hádáme, a možná chtěli v předsednictvu vidět někoho, kdo se nikdy neúčastnil nebo nepodporoval žádnou frakci, kterou jsme ve straně měli.

Jsem ráda, že Ivan Bartoš před Vánoci vyzval k jejich rozpuštění. Nálada je taková, že členstvo chce nový svěží vítr, možná i proto jsem získala takovou podporu.

S tím, že odmítáte vnitrostranické frakce a berete Piráty jako celek, jste pracovala i ve své kandidátské řeči. Je to hlavní věc, kterou budete chtít v předsednictvu prosazovat?

Určitě bych se chtěla věnovat personální politice, zároveň je pro mě hodně důležitá strategie na následující dva roky a aby bylo předsednictvo více v kontaktu se členy.

Ráda bych také pracovala na tom, aby byly dobré vnitřní vztahy, jedině tak totiž dokážeme prosazovat náš program. Protože pro ten nás voliči volí a nezajímá je, jestli se spolu hádáme nebo jestli mámě nějaká vnitřní pnutí.

Politika pro mladé

Jste nemladší poslankyní, přirozeně vás zajímají a chcete prosazovat témata mladých. Dokážete je ještě stále dostatečně oslovovat? Velká část prvovoličů je na TikToku, kde z českých politiků bodují hlavně Andrej Babiš a Alena Schillerová (oba ANO)…

Nemyslím si, že by Piráti měli dělat kampaň na TikToku, aby získali mladé lidi, ale že spíš musí jasně a srozumitelně komunikovat témata, která se mladých lidí týkají a která už řešíme.

Osobně třeba řeším docela široké spektrum témat, která mladé lidi zajímají, ať už se to týká sexualizovaného násilí, klimatické změny, duševního zdraví a dalších věcí. Možná to jenom zatím nedokážu přenést mezi tak široké publikum a možná je to o tom se zamyslet, jestli je naše komunikace jasná a srozumitelná.

Někdy totiž lpíme na detailech místo toho, abychom se snažili věci zjednodušovat.

Dělá podle vás pro mladé dost i vláda? Mezi nejmladší voličskou skupinou měla mnoho voličů.

Minimálně jednotliví členové vlády vnímají, že je velká škoda opomíjet zaprvé takhle silnou voličskou skupinu, ale zadruhé také lidi, kteří prostě mají budoucnost ve svých rukách. Současná Poslanecká sněmovna bohužel v tomto volebním období co do věkového průměru dost zestárla.

Možná i proto, že když tam nejsou mladí lidé, tak pak nejsou ani tolik slyšet. Rozhodně je to pro zamyšlení, a to nejen pro Piráty, ale i pro ostatní vládní strany.

Ženský element

Piráti mají mnoho krajských lídryní, mezi kandidáty do místopředsednických pozic bylo více žen než mužů. Celé celostátní fórum se neslo ve znamení genderové rovnosti. Nová pětičlenná sestava republikového předsednictva je kromě předsedy dokonce celá tvořena ženami. Je to pro vás osobně důležité téma?

Je, a čím déle jsem v politice, tím je mnohem větší. Jednak se zasazuji za lidská práva a rovné příležitosti. Zastoupení žen v politice s rovnými příležitostmi hodně souvisí.

Žen je v populaci lehce přes 50 procent, ale zastoupení v politice na celou Českou republiku je jenom kolem 20 procent. Vyplývá z toho, že jejich zájmy, zkušenosti, nápady na zlepšení nebo věci, které je trápí, nejsou zastoupené.

Muži mají tu životní zkušenost jinou, takže nemůžou dohlédnout do všech témat. Ženy jsou mnohem častěji pečující, takže vnímají tuhle oblast. Zároveň se ženy potýkají s mnohem více překážkami, třeba v tom, aby se mohly politicky angažovat nebo vůbec být ve veřejném prostoru.

Jsem hrozně ráda, že přestože u Pirátů jsme si nikdy neodhlasovali, že bychom chtěli používat nějaký zip nebo mít kvóty, tak ale tím, že o tom vedeme debatu, tak na tento problém soustavně upozorňujeme. A třeba ať už to bylo v evropských volbách, kdy i kolega David František Wagner ustoupil, aby dal přednost některé z ženských kandidátek, anebo se to stalo teď, tak je to jen díky tomu, že o těchto věcech mluvíme.

Trvalo nám pár let sem dojít, ale jsem za to hrozně ráda. Není to tak, že bych chtěla, aby ženy měly vždycky převahu, ale chtěla bych, aby měly rovné zastoupení, protože máme data i na to, že namixované kolektivy fungují lépe.

Jde vám tedy o to, abyste upozornili, že debata o tom je zásadní? Zmínila jste kvóty, které před lety použila ČSSD a stala se za to terčem posměšků a kritiky, bylo to různě karikované. Chcete rovnost žen a mužů prosazovat bez kvót, nebo je to možnost?

Když se o kvótách bavíte racionálně, tak pozitiva převažují negativa. Argumentů pro kvóty je víc, ale je to zároveň hodně citlivé téma a už jenom debata vzbuzuje spoustu emocí a racionální diskuse pak není možná. Ale kdyby se diskuse vůbec nevedla a kdyby nebyli lidé, kteří říkají, že kvóty jsou potřeba, tak se na ty nerovnosti tolik neupozorňuje..

Přirozenou cestou by rovné politické zastoupení mužů a žen v Česku trvalo sto let. Proto si myslím, že je rozhodně na místě o kvótách debatovat, úplně bych je neodsuzovala. Když to jde přirozenou cestou, je to vždycky lepší, protože potom spousta lidí nemá pocit, že jim je něco vnucováno. Ale tím, že se zváží argumenty pro a proti a to, že ženy si zaslouží být zastoupené ve veřejném prostoru, tak to bude jen dobře.

Vyrovnaná kandidátka

Plánujete obhajovat poslanecký mandát v příštích sněmovních volbách na podzim 2025?

Přemýšlím o tom. Mám teď tolik rozdělené práce v Poslanecké sněmovně, že si nemyslím, že bych ji byla schopná dotáhnout za toto volební období, legislativní proces je dlouhý. Ještě jsem se úplně nerozhodla, ale pravděpodobně to k tomu směřuje, protože si nedokážu představit, že bych tu práci jenom tak pustila.

Na druhou stranu, v Pirátské straně spolu sdílíme informace, radím se s našimi odbornými týmy, takže věřím tomu, že i tu práci bych byla schopná předat nějakému svému nástupci nebo nástupkyni. Ale možná mi to nedá.

Jednu z videozdravici tady totiž měl Michal Šimečka, lídr Progresivního Slovenska, které má 32 poslanců s rovným zastoupením mužů a žen. Pokud se tedy rozhodnete příště kandidovat, budete jako 1. místopředsedkyně strany se silným hlasem klást důraz na to, aby bylo zastoupení na kandidátkách paritní nebo vyrovnanější, než to bývá?

Určitě ano. A je to hodně o tom i motivovat ženy, které možná o té kandidatuře zatím ani neuvažují, tak jim jen navrhnout tu možnost a motivovat je k tomu, aby se třeba do primárních voleb přihlásily.

Je to hodně o tom, aby byly ženy byly zastoupené i na vrcholných příčkách kandidátky. Je důležité, aby se na to před volbami myslelo.

Takže pro příští sněmovní volby už si dají Piráti pozor, aby to nevypadalo jako minule, kdy byla na oznámení společných lídrů koalice Pirátů a STAN v jednotlivých krajích pro sněmovní volby z žen jen Olga Richterová?

Piráti ale paradoxně měli ženy vysoko. Třeba já jsem byla jako pirátská jednička ve Středočeském kraji na společné kandidátce se STAN druhá a na té společné tiskové konferenci jsem nebyla.

Určitě už si na to dáme pozor, protože pro naše členstvo, voliče a všechny, kteří podporují liberální hodnoty a rovné příležitosti, je problematické, když se na to nemyslí. I na takových detailech právě záleží.

Důležité je, když třeba mladé dívky vidí, jaké je v politice zastoupení a tím spíš, že někdo řeší věci, které se jich týkají. To je může motivovat k tomu, aby do budoucna také uvažovaly buď o politické kariéře, anebo jakémkoliv zastoupení ve veřejném prostoru.

Myslím si, že pro mladé lidi jsou rovné příležitosti velkým tématem.