Ani Piráti nejsou imunní vůči papaláštví, vládu ale kauza Kolářík neohrozí, míní komentátor Dolejší

Předsednictvo Pirátské strany se v neděli bude zabývat situací kolem bývalého náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka. Jeho bývalá asistentka tvrdí, že ji na začátku června fyzicky napadl. Předseda strany Ivan Bartoš uvedl, že obvinění považuje za vážná. Sám Kolářík rezignoval na svou funkci, případem se na základě informací z médií začala zabývat police. Jak moc kauza Pirátům uškodí, odhaduje politický komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. Rozhovor Praha 16:04 30. července 2023

V příběhu hrají, alespoň podle dostupných informací, roli alkohol, nevěra a násilí směřující proti ženě. Vše se navíc mělo odehrát v ubytovně ministerstva vnitra. Nakolik choulostivé to pro Pirátskou stranu je? Může ji to poškodit?

Já se domnívám, že může. Na jednu stranu je to osobní selhání jednoho člověka, což se může stát v každé politické straně nebo hnutí. Není možné každého uhlídat. Vždy je ale důležité sledovat, jak se ta která strana s aférou svého člena dokáže vyrovnat.

Tento příběh se stal už 1. června, teprve měsíc a půl poté pan Kolářík trochu nenápadně rezignoval na post náměstka ministra vnitra, s tím, že to bylo z osobních důvodů. Teprve den poté se k tomu poprvé a trochu v tajnosti vyjádřilo vedení Pirátské strany.

V případě, kdy Piráti hodně bojují za feminismus, gender nebo Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách, tak je to pro ně i z tohoto úhlu citlivé a samozřejmě jsou terčem kritiky i posměchu na sociálních sítích.

Jaký závěr se od nedělního jednání předsednictva Pirátské strany dá očekávat v situaci, kdy sám Lukáš Kolářík pozastavil své členství a případem se začala zabývat policie. K čemu předsednictvo strany může dospět?

Když jsem mluvil v pátek s mluvčí Pirátské strany, tak říkala, že budou nekompromisní a budou chtít pana Koláříka vyloučit. Teď nevím, jak mají přesně stanovy, když pozastavil členství, ale vyloučení je asi tvrdší mechanismus, tak možná dojde k tomu.

Asi dojde i k nějakému stanovisku, kde se z toho Piráti budou snažit poučit, a jak je u nich zvykem, takovým případům i předcházet, což asi úplně nejde, ale něco takového chystají.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru napsal, že vedení strany od začátku situaci kolem Lukáše Koláříka bralo vážně a řešilo ji. Vy už jste mluvil o tom, že pan Kolářík rezignoval na post náměstka ministra později než měsíc po incidentu. Dokonce v polovině června, tedy už po incidentu, byl zvolen místopředsedou jihočeské organizace. Jak to jde dohromady se slovy Ivana Bartoše?

Moc to dohromady nejde. I z našich zkušeností, když jsme se pokoušeli oslovit celé předsednictvo Pirátské strany, nikdo nereagoval, nechtěli situaci komentovat.

Obvinění vznesená proti Lukáši Koláříkovi považujeme za vážná a jejich obsah je pro nás zklamáním. Od počátku jsme brali situaci velmi vážně a řešili jsme ji, jak jsem již dříve za vedení strany sdělil médiím i veřejnosti. Násilí v Pirátské straně netolerujeme, naopak dlouhodobě…

Nechci říct, že to tutlali, ale nechtělo se jim o tom mluvit. Také je možné, že o tom případu, který je hodně soukromý a citlivý, neměli všechny informace, a proto se nechtěli vyjadřovat. Rozhodně ale nebyli otevření a transparentní, tak jak Piráti jindy jsou.

Může kauza Lukáše Koláříka ovlivnit vztahy ve vládní koalici? Navíc v situaci, kdy Piráti mají jen čtyři poslance a zbylé strany mají sněmovní většinu i bez těchto čtyř hlasů?

Já bych řekl, že ne. Teď cítíme jakousi škodolibost u některých konkurenčních stran. Na druhou stranu všichni představitelé ostatních koaličních stran vědí, že sem tam nějaký průšvih nějakého člena se stane každé straně a je na ní, jak se s tím vyrovná. Ale řekl bych, že tohle nemůže mít dopad na fungování Pirátů ve vládě.

Piráti se dlouhodobě profilují jako strana, která si zakládá na hodnotách, nepodléhá papalášství, měla heslo Pusťte nás na ně, kritizovali politiky tradičních stran. Neukazuje se, že ani Piráti nejsou vůči papalášství imunní?

V některých případech - a není jich málo - se ukazuje, že nejsou imunní. Lukáš Kolářík je toho příkladem. Byl politickým náměstkem na ministerstvu vnitra, což znamená docela pěknou pozici se slušným platem a ne moc velkou odpovědností. Měl auto s řidičem a řekl si také o služební byt v hotelu Spirita, což je ubytovací zařízení ministerstva vnitra, kde měl apartmán, ve kterém došlo k tomu to incidentu.

Takže myslím, že zrovna on tomu podlehl, možná i nějakému pocitu, že je nedotknutelný. Takových případů na různých radnicích a magistrátech vidíme více. Piráti jako nováčci se učí a nedokáží odolat tomu, co kritizovali na tradičních stranách.