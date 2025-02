Piráti poprvé mimo Sněmovnu, ukazuje volební model agentury NMS. Hnutí ANO a Spolu posilují

Únorový volební model agentury NMS Market Research přinesl v podpoře některých stran zásadní změny. Vedoucí ANO posílilo na 34,5 procenta, koalice Spolu v meziměsíčním srovnání také povyrostla na 18,7 procenta. Naopak poprvé po dlouhých letech by se v měření relevantní výzkumné agentury propadli Piráti pod pětiprocentní hranici. Získali by 4,8 procenta, stejně jako Motoristé. volební model Praha 14:01 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Oproti lednovému měření o 2,2 procentního bodu posílilo své vedení dlouhodobě první hnutí ANO. Se ziskem 34,5 procenta by podle propočtů NMS i díky menšímu počtu stran ve Sněmovně získalo 94 mandátů a bylo by tak blízko jednobarevné vládě. Volební jádro hnutí ANO oproti lednu narostlo o 4,4 procentního bodu na 23,1 procenta a jeho maximální potenciální zisk nyní dosahuje hodnoty 39 procent.

Polepšila si i druhá koalice Spolu, která by získala o 1,6 procentního bodu více než v lednu, přesto za dominantním ANO se svými 18,7 procenta dál výrazně zaostává. Získala by 50 poslaneckých mandátů, které by si mezi sebou rozdělily ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Volební jádro Spolu je 8,6 procenta a potenciál necelých 25,8 procenta.

Mezi jádrem podpory ANO a potenciálním ziskem Spolu je tak rozdíl pouze 2,7 procentního bodu.

„Únorový model přináší zásadní změny a ukazuje, že před podzimními volbami je ještě všechno otevřené. Jasným vítězem únorového volebního modelu je Andrej Babiš, nejenom že hnutí ANO meziměsíčně vylepšilo svůj výsledek, ale neúspěch menších stran by jej mohl dovést až k zisku 94 mandátů. Po volbách by se s ním muselo počítat v každé realistické koalici. Přestože Spolu posílilo, tak koalice Petra Fialy nemá moc důvodů k radosti, s 50 mandáty neexistuje šance, že by složila vládu bez hnutí ANO,“ popisuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Třetí místo si dlouhodobě drží hnutí STAN, jehož podpora se drží na podobných hodnotách. Zisk 12,2 procenta je jen o 0,2 procentního bodu méně než v minulém měření. Starostové mají dlouhodobě nízké jádro (2,4 procenta) a vysoký potenciál (20,4 procenta).

I na čtvrtém místě se nic významného nemění, hnutí SPD si oproti lednu polepšilo o 0,9 procentního bodu na 7,8.

Přetlak u pěti procent

Na dalších pozicích je situace velmi vyrovnaná, těsně nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny by se udrželo Stačilo!, naopak těsně pod touto hranicí by zůstali Motoristé sobě a Piráti.

Hnutí Stačilo!, na jehož kandidátce budou pro podzimní volby zástupci stran KSČM, ČSNS či SD-SN, model přisoudil 5,2 procenta. Opřít se může o volební jádro 2,8 procenta voličů, jeho potenciál je ale omezený (8,1 procenta). „Stačilo! dokáže dlouhodobě velmi dobře využívat svůj volební potenciál a díky tomu se už několik měsíců pohybuje těsně nad pětiprocentní hranicí,“ upozorňují výzkumníci NMS Market Research.

Naopak mimo Poslaneckou sněmovnu by dle únorového modelu zůstali Motoristé sobě, kteří oproti lednu ztratili 1,1 procentního bodu a se ziskem 4,8 procenta hlasů by se vrátili pod klíčovou laťku.

Největším poraženým tohoto měření jsou Piráti, kteří by se se ziskem 4,8 procenta hlasů poprvé v historii měření NMS nedostali do Sněmovny. V měření jedné z relevantních agentur se Piráti pod pěti procenty objevují poprvé od roku 2017.

„Šok prožívají zejména Piráti, kteří by se nedostali do Poslanecké sněmovny, a vypadá to, že léčba Zdeňkem Hřibem zatím nefunguje. Znervóznět by měli i Motoristé sobě, kteří i přes rostoucí podporu v posledních měsících stále mohou zůstat mimo Sněmovnu.“ Doplňuje Friedrichová.

Piráti oproti lednu ztratili 1,3 procentního bodu a jejich volební jádro doklesalo na hodnotu pouze 0,9 procenta. Jejich potenciál však zůstává relativně vysoký (11,8 procenta).

Hlouběji pod pětiprocentní hranicí s teoretickou šancí na vstup do Sněmovny zůstávají Přísaha (3,6 procenta) a SOCDEM (2,8 procenta).

V únorovém měření deklarovalo účast ve volbách do Sněmovny 55,9 procenta oprávněných voličů, což je oproti předchozímu měsíci pokles. Deklarovaná volební účast je nižší než reálná účast v minulých sněmovních volbách v roce 2021 (65,4 procenta). Sběr dat probíhal od 4. do 9. února. Výzkumu se zúčastnilo 1003 respondentů.