Jsem připraven převzít otěže Pirátské strany. Mým cílem je stranu semknout, oznámil plzeňský hejtman

Plzeňský hejtman Rudolf Špoták oznámil, že se chce v lednu ucházet o post předsedy Pirátské strany. Co by chtěl u Pirátů změnit? Měli by Piráti opustit vládní koalici? A nejde z jeho strany hlavně o zviditelnění se před krajskými volbami? „V některých aspektech se Pirátská strana cítí rozkročená. Jedním z mých hlavních cílů proto je, abychom se zase dokázali semknout na pro nás důležitý rok 2024," říká. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 12:06 9. listopadu 2023

Svůj záměr kandidovat v lednu proti Ivanu Bartošovi jste oznámil poté, co Piráti těsnou většinou odhlasovali vyloučení Jakuba Michálka ze širšího vedení strany. Jak dlouho jste o kandidatuře uvažoval?

Bavíme se řádově o několika měsících, kdy jsem si s touto myšlenkou pohrával. Toto byl poslední impulz, kdy jsem cítil, že v některých aspektech se Pirátská strana cítí rozkročená. Jedním z mých hlavních cílů proto je, abychom se zase dokázali semknout na pro nás důležitý rok 2024.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nevím, jestli bych stranu vedl lépe. Zaměřit bychom se ale měli na jiné věci, hlavně na komunikaci s regiony, říká Rudolf Špoták

Na konci června jste ale v rozhovoru pro deník Právo řekl, že o kandidatuře na předsedu strany neuvažujete. Co se tedy za poslední čtyři měsíce stalo, že jste začal uvažovat jinak?

Zejména jsem cítil, že informace z vrcholové úrovně Pirátské strany nepropadávají dolů ke členům, do jednotlivých regionů. Jako hejtman jsem některé věci vládě vytýkal. Někteří členové se na mě pak začali obracet a padla i otázka, jestli bych nechtěl zkusit převzít otěže České pirátské strany.

Podle dubnového průzkumu agentury STEM skoro čtyři pětiny obyvatel Plzeňského kraje nevěděly, kdo je jejich hejtmanem. Před půl rokem vás znalo pouze 20 % obyvatel Plzeňského kraje. Jde o nejhorší výsledek ze všech hejtmanů v celé republice. Není kandidatura z vaší strany snahou, jak vstoupit ve větší známost?

To si nemyslím. Výsledky hejtmanů v České republice pro mě byly zarážející. Ukazuje to, že pro občany je velice obtížné uvědomit si, co všechno kraj řídí a dělá. Já jsem ale na rozdíl od svých kolegů měl rok a půl hendikep vejít ve známost, protože jsem do funkce nastupoval až v únoru roku 2022.

Konzultoval jste své úvahy, že byste kandidoval na předsedu Pirátské strany, s Ivanem Bartošem, nebo se to pan Bartoš dozvěděl až ze sociálních sítí a z médií?

Nenazval bych to konzultací, ale před několika týdny jsem mu oznámil, že o tom uvažuji a že pokud by se to stalo, tak že bych ho o tom informoval, aby byl na zprávu z mediálního prostoru připraven. A to se stalo i včera.

Spolupráce s regiony

Když jste se rozhodl kandidovat na předsedu Pirátů, znamená to, že si myslíte, že byste Pirátskou stranu dokázal vést lépe než Ivan Bartoš?

Nemyslím si, že lépe. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jiné věci, tedy na spolupráci s regiony, která má od roku 2021 sestupnou tendenci. Ono to je vlastně logické, protože v minulém volebním období jsme měli v každém kraji minimálně jednoho poslance.

Dnes tam máme čtyři poslance ze tří krajů, z toho jednoho ministra, jednu místopředsedkyni Sněmovny. Rozumím tomu, že je to velice složité. Z neinformovanosti a frustrace řadových členů pak ale mohou vznikat věci, jako bylo třeba zmíněné navržení odvolání Jakuba Michálka z republikového výboru.

„Myslím si, že bych dokázal více spojit regiony“

Jestli bych ale byl lepším předsedou, to by ukázal až čas. Myslím si ale, že bych dokázal regiony více spojit, než jak je to nyní. Rád bych zlepšil komunikační kanál vůči krajům a vůči řadovým členům. Za mě máme v tomto velký kus práce před sebou.

Pokud byste byl předsedou, chtěl byste, aby ve vedení Pirátů zůstal Jakub Michálek?

Myslím si, že Jakuba Michálka by byla největší škoda na pozici, ve které je, a to je předseda poslaneckého klubu. Každopádně já jsem s Jakubem Michálkem vždycky měl korektní vztahy.

Na některé věci jsme sice měli vyhrocené názory, ale vždycky se mi líbila jeho neskutečná pracovitost a přímočarost. Pokud by záleželo čistě na mně a mohl bych si vybrat, dokážu si představit, že by mohl být třeba členem republikového předsednictva. Je to ale otázka celostranických voleb a rozhoduje většina členů.

Jak konkrétně byste chtěl zlepšit komunikaci mezi centrem a kraji?

Určitě by to mělo být na bázi častějšího osobního setkávání. Komunikování kroků vlády totiž někdy připadá členům nepochopitelné.

Na druhé straně s vysvětlováním kroků a s komunikací vlády směrem k veřejnosti podle mě mají problém snad úplně všichni ministři a my na úrovni krajské se s tím setkáváme denně. Dobré by tedy bylo vědět, co se děje, kam chce Pirátská strana směřovat, a součástí toho by měla být i větší profesionalizace celého týmu.

Předseda i hejtman?

Avizoval jste, že kdybyste byl předsedou Pirátů, chtěl byste zároveň zůstat i hejtmanem. Nebylo by lepší mít předsedu na plný úvazek?

Na plný úvazek to být nemůže, protože v rámci Pirátské strany to je neplacená funkce. Navíc téměř všechny strany mají předsedy, kteří k tomu mají ještě jiné plné zaměstnání ve veřejné funkci, ať už je to premiér, ministr, či poslanec. Takže si nemyslím, že by to byla věc, která je vysloveně na škodu. Pozice hejtmana v tomto podle mě není rozdílná.

Vy máte funkci nejen ve vedení Plzeňského kraje, ale také v rámci Fotbalové asociace. Od loňska jste předsedou komise rozhodčích pro nižší soutěže na území Čech, tedy pro Českou fotbalovou ligu, pro krajské přebory a pro nižší soutěže. Tuto funkci byste si také nechal jako předseda Pirátů?

Je to funkce, která není honorovaná. Zabírá ale nějaký čas, takže pokud bych byl předsedou a současně hejtmanem, visel by nad touto funkcí Damoklův meč. Určitě bych to ale prvotně řešil s Petrem Fouskem a s výkonným výborem, než že bych to dával do médií.

Mimochodem vy jste byl sám rozhodčím, a to v éře Romana Berbra. Působil jste v jeho domovském Plzeňském kraji. Není to hendikep pro vrcholnou politickou dráhu?

To já nevím. Já znám spoustu politiků z Prahy, kteří fungovali ve městě, kde působil Ivo Rittig. Spousta z nich jsou čestní a poctiví lidé. S Romanem Berbrem jsem se potkal jako s předsedou krajského fotbalového svazu.

V době, kdy jsem řídil třetí a čtvrtou ligu, on byl jejím šéfem. On byl také jedním z důvodů, proč jsem v roce 2009 svoji kariéru rozhodčího v této úrovni ukončil, protože jsem nesouzněl s jeho přístupem k řízení fotbalu.

Jak moc dobrý sluha je pirátské fórum strany? A měli by Piráti odejít z vlády? Poslechněte si celý rozhovor v nahrávce nahoře.