Piráti žádají vznik vyšetřovací komise pro privatizaci OKD, poslaneckých podpisů na to mají dost

Piráti sehnali 94 poslaneckých podpisů podporujících vznik vyšetřovací komise k privatizaci těžební firmy OKD. Po zřízení komise je potřeba 40 podpisů. Sestavení komise by na sněmovním plénu chtěli stihnout do Vánoc, řekl ve středu novinářům předseda strany Ivan Bartoš a místopředseda strany Jakub Michálek.

Komise má prověřit privatizaci černouhelné společnosti, závěry by měla předložit do deseti měsíců od svého vzniku. Každá sněmovní strana by v komisi měla mít jednoho člena.

Michálek řekl, že Piráti pro svůj záměr získali podpisy napříč politickým spektrem. Na seznamu podle něj zatím chybí podpis od poslanců sociální demokracie, ale návrh by na plénu mohli podpořit.

Komise by měla prověřit převod akcií OKD do vlastnictví jiných osob a také okolnosti, za jakých stát snížil svůj podíl ve firmě, a tím pádem přišel o možnost kontrolovat firmu. Komise má také prověřit prodej minoritního podílu státu a následné plnění závazků nabyvatele akcií. Má též prošetřit činnost státních orgánů a osob, které za majetkové operace při privatizaci odpovídaly.

Škoda přes 5,7 miliardy?

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, a tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Ministrem financí byl v dané době Bohuslav Sobotka (ČSSD), který bývá kvůli údajně nevýhodné privatizaci terčem kritiky a který má v trestní věci postavení svědka. Výtky odmítá, vláda podle něj OKD prodala za nejvyšší nabízenou cenu.

Obžalovaní vinu odmítají

Privatizaci OKD řeší soud, u něhož čelí obžalobě znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti. Na lavici obžalovaných dále sedí dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti.

Všichni obžalovaní vinu odmítají. Argumentují mimo jiné tím, že fond byl jen administrátorem privatizace a odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu. „Před soudem nestojí ti, kteří byli odpovědní za tuto kauzu. Někdo musel tisk na vládu donést,“ uvedl ve středu Michálek.