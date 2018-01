Piráti použili logo kapely Elán bez svolení. Šlo o parodii a koláž, brání se

Ve videu, které Pirátská strana zveřejnila na silvestra na facebooku, se objevilo logo kapely Elán – ovšem bez svolení, upozorňuje server iDNES.cz. Piráti se brání tím, že šlo o parodii a koláž, což dle jejich názoru zákon umožňuje. Slovenská kapela podle manažera zváží právní kroky. Praha 10:15 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problematická pasáž z videa České pirátské strany (celé video v článku). | Foto: Repro: Český rozhlas | Zdroj: Česká pirátská strana

Ve videu sestříhaném z nepovedených záběrů při natáčení závěrečného apelu šéfa strany Ivana Bartoše strana použila kapelu hned dvakrát. Jednou v něm zazněl úryvek písně Zaľúbil sa chlapec a na konci se pak objevilo logo uskupení.

Manažer kapely Michal Čimera pro iDNES.cz odmítl, že by vydali povolení o užití loga, nebo že by o něj někdo zažádal. Právní kroky zvažují. „Nejlépe by bylo, kdyby to sami chtěli napravit,“ řekl serveru. Podobně se k situaci staví i jeden ze zakládajících členů Elánu Vašo Patejdl, který řekl, že by stranám logo nezapůjčil, ani kdyby požádaly.

„Dělám hudbu apoliticky a svou tvář, své jméno a to, co je za mnou, k čemu jsem se za celý život dopracoval, nemám, proč bych prodával, půjčoval, nebo s tím nějak obchodoval,“ popsal Patejdl pro iDNES.cz.

'Přípustné z důvodu parodie a koláže'

Piráti ale své kroky považují za legální a přípustné. „Dle aktuálního znění autorského práva je takovéto užití přípustné z důvodu parodie a koláže, a to i bez souhlasu autora. Užití v legračním pirátském videu pro sociální síť je tedy plně v souladu s dikcí autorského práva,“ řekl iDNES.cz poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík, který se dle svých slov o celé věci radil s odborníkem.

Server ale přináší názor advokáta Františka Vyskočila, který se dlouhodobě autorskému právu věnuje, který se od výkladu poslance Ferjenčíka liší. Podle něj je porušení zákona očividné.

„V případě loga, které je zobrazeno celé, ve své původní podobě, již ale autorský zákon nenachází jakoukoli výjimku a k užití by vždy mělo dojít jen se souhlasem nositele práv,“ uvedl s tím, že přiznává, že k porušení zákona došlo v dost marginálním rozsahu.

Připoměl také, že jde o nové ustanovení přidané do autorského zákona vloni, a proto není zcela jasné, jakým způsobem ho soudy budou vykládat.