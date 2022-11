Koalice v Praze 1 je v ohrožení, nelíbí se části Pirátů. O víkendu ji budou projednávat na celostátním fóru

Piráti v Praze 1 jsou rozdělení kvůli vstupu do koalice s ODS, TOP 09, ANO a Rezidenty 1. Část členů buňky včetně předsedkyně Olgy Sklenářové koalici odmítá, prosazuje ji naopak volební lídr strany v Praze 1 a zastupitel David Bodeček. Hospodářské noviny upozornily na to, že na základě podnětu jednoho z členů strany bude celorepublikové fórum strany o víkendu hlasovat o tom, jestli zruší dřívější souhlas místní organizace se vstupem do koalice. Praha 12:49 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební lídr strany v Praze 1 a zastupitel David Bodeček | Zdroj: Profimedia

Koaliční smlouvu podepsali zástupci Pirátů, ODS, TOP 09, ANO a Rezidentů 1 v pondělí 31. října. Nominantkou na starostku je Terezie Radoměřská z TOP 09.

Podpisu předcházela několikatýdenní jednání, Piráti nejprve podle Bodečka preferovali koalici s ve volbách vítěznou Prahou 1 Sobě, na té se ale nepodařilo dohodnout s dalšími stranami.

Pirátské představy o stabilní vládě nad Prahou Číst článek

Asi týden před podpisem koaliční smlouvy vzniklo memorandum zástupců Prahy 1 Sobě, My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) a Pirátů, za které dokument podepsala Sklenářová.

Zastupitelský klub Pirátů však následně označil dokument za neplatný, podle Bodečka nebyl projednán v souladu se stranickými pravidly.

Část stranické organizace v Praze 1, která má jen asi 15 členů, se vstupem do koalice s ODS stále nesouhlasí.

Více než 70 členů strany na pirátském fóru podpořilo podnět na mimořádný přezkum rozhodnutí místní organizace o vstupu do koalice, který vznesl místopředseda předsednictva strany v Pardubickém kraji Jan Hrubeš. V pondělí o tom informovaly Hospodářské noviny.

Podnět podpořila i Sklenářová a Švecová. Piráti budou o tom, zda jejich kolegové v Praze 1 do koalice mají, či nemají vstoupit, hlasovat od pátku do pondělí. Výsledek by měl být znám v pondělí do 22.00.

Ustavující zasedání

Vedení městské části by nicméně měli zastupitelé volit na svém ustavujícím zasedání už ve středu, není tak jasné, jak zasedání dopadne.

Nominantka na starostku Radoměřská v pondělí médiím řekla, že koaliční partneři zatím nedostali informaci o tom, že by se něco změnilo.

Pražský magistrát v patové situaci. Dohodnout se je téměř nemožné, tvrdí politolog Jelínek Číst článek

„Vycházíme z podepsané koaliční smlouvy, která je pro nás relevantní,“ uvedla. Vyjádření Bodečka jako šéfa zastupitelského klubu Pirátů média shání.

Sklenářová na pirátském fóru kritizovala Bodečka, jeho postup při vyjednávání a také fakt, že dojednaná koalice má mít 15 zastupitelů, kteří budou pro funkci uvolnění, a budou tak dostávat plný plat.

Sjednaná dohoda navíc podle ní přiznává ODS a ANO většinu v radě a nejsilnější gesce.

„Při vyjednávání o možných koalicích docházelo k silně manipulativnímu jednání, které mělo za cíl, aby byla uzavřena právě tato koalice,“ napsala mimo jiné.

Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 Sobě, získala sedm mandátů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty a třetí Piráti se čtyřmi.

Do zastupitelstva se dále dostala koalice My, co tady žijeme se čtyřmi mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Praha 1 (ANO). Po dvou zastupitelích získali TOP 09 a Rezidenti 1.