Piráti a Praha sobě budou pokračovat jednotně, v magistrátním jednání nerozpustí Alianci stability

Pražští Piráti a Praha Sobě se domluvili, že nebudou rozpouštět Alianci stability, kterou uzavřeli a ve které postupují jednotně v magistrátním jednání o koalici. Strany se shodly, že má smysl nadále jednat o podmínkách vzniku magistrátní koalice, které Pirátům a STAN předložila vítězná koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), jenž účast Prahy Sobě odmítá. Novinářům to ve středu řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský. Praha 21:52 18. ledna 2023

Koalice Spolu v pondělí předložila Pirátům a STAN nabídku, podle které by Piráti získali čtyři a STAN dvě místa v jedenáctičlenné radě, Spolu by měla pět míst včetně primátora.

„V Alianci stability jsme se radili o dalším postupu. Určitě má smysl o nabídce Spolu jednat, protože je to nabídka, která jde správným směrem. Aliance trvá, my dobře víme, proč jsme ji uzavírali. Voliči Prahy Sobě a Pirátů chtějí víceméně totéž směřování města, a proto má smysl, aby aliance pokračovala,“ řekl Čižinský. Hřib doplnil, že stále nechápe, jaký má koalice Spolu problém s Prahou Sobě.

Spolu dlouhodobě odmítá účast Prahy Sobě v koalici a v prohlášeních uvádí, že jedná o koalici jen s Piráty, ne s Aliancí stability.

„My respektujeme suverenitu Spolu a to by mělo respektovat suverenitu našich subjektů, které tvoří alianci,“ řekl Čižinský. Podle něj je nejsnazší cesta ke vzniku koalice svolat jednání Spolu, Pirátů, STAN a Prahy Sobě a vytvořit širokou koalici.

Na pondělní tiskové konferenci zástupci STAN uvedli, že by bylo možné vytvořit koalici Spolu, Pirátů a STAN a že by Praha Sobě obsadila posty v důležitých výborech. To Čižinský odmítl.

„My máme zcela jasnou představu, je potřeba, aby existovala koalice a opozice, aby tam byla jasná čára. Určitě se nenecháme uplatit nějakou opoziční smlouvou,“ řekl Čižinský.

Nejdelší jednání

Piráti se nyní podle Hřiba o dalším postupu musí domluvit v rámci zastupitelského klubu. Jeho rozhodnutí Hřib nechtěl předjímat. „Klub má třináct lidí, takže to (rozhodnutí) já teď těžko mohu říct,“ uvedl.

Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá skoro čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku České republiky. Jedním z hlavních sporných bodů byl požadavek koalice Spolu, aby měla většinu v radě, od kterého v pondělí ustoupila, což jednání odblokovalo.

Od voleb na podzim 1994 se na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvolení 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni po necelých dvou týdnech od voleb.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.