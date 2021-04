Piráti chtějí předčasné volby. Nejprve ale musí Senát schválit a prezident podepsat volební zákon

Pirátský poslanecký klub bude po schválení volebního zákona Senátem usilovat o to, aby se konaly předčasné volby. Předseda strany Ivan Bartoš ve sněmovně řekl, že kvůli tomu osloví k jednání ostatní strany včetně vládního ANO. O schůzku požádá i prezidenta Miloše Zemana. Rozpuštění sněmovny považuje za lepší variantu než vyslovení nedůvěry kabinetu. Praha 13:52 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vláda, která dlouhodobě čelí svým vlastním problémům a kauzám týkajícím se premiéra Babiše, nezvládla rok pandemie, o čemž vypovídá nejen ekonomická situace České republiky, ale i počet mrtvých, a způsobila faktický rozklad našich financí,“ řekl Bartoš.

Nejprve se Piráti pokusí vyvolat předčasné volby. „A to hned poté, co Senát schválí volební zákon a ten bude podepsán prezidentem. Podle nás je to jediná správná možnost, která umožní znovu rozdat politické karty,“ vysvětlil Bartoš.

Pokud by sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě, Piráti a STAN by kabinet nepodpořili, rozpuštění komory a nové volby ale pokládají za vhodnější.

Bartoš uvedl, že chce o rozpuštění sněmovny jednat se všemi aktéry. „Oslovím strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, i vládní včetně premiéra Andreje Babiše (ANO),“ řekl. Pro rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

Bartoš chce proto oslovit klíčové subjekty, které mohou dodat koalici Pirátů a STAN a koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) potřebné hlasy, tedy i ANO a SPD.

Koalice Spolu minulý týden vyzvala Babiše, aby do čtvrtka požádal o důvěru, jinak chce vyvolat hlasování o nedůvěře. Piráti a STAN by v takovém případě vládu nepodpořili.

„Hlasy na případné vyslovení nedůvěry máme připraveny. Ale od počátku tvrdíme, že daleko lepší cesta je přivést zemi k předčasným volbám,“ řekl Bartoš. Babiš se podle něj jeví jako slabý premiér a o vládě v demisi by rozhodoval Zeman.

Prezident dříve uvedl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi. Bartoš chce s hlavou státu o jeho postojích mluvit, i Zeman totiž podle něj někdy po vyhodnocení aktuální situace názor změní.

Sněmovní volby jsou naplánovány na 8. a 9. října letošního roku. Ústava počítá s tím, že po rozpuštění sněmovny se volby konají do šedesáti dnů. Sněmovnu současně nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.