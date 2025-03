Piráti by se v lednu těsně nedostali do Sněmovny. V čele průzkumu nadále trůní ANO

Sněmovní volby by v lednu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 33 procenty. Druhá by byla vládní koalice Spolu se 17 procenty, třetí STAN s 11 procenty. Piráti by se do Sněmovny těsně nedostali. Své zástupce by naopak v dolní komoře měli Motoristé, SPD a Stačilo!. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.

