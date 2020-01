ŽIVĚ: Piráti si v Ostravě volí nové lídry. Na post předsedy kandiduje Bartoš, Ferjenčík a Pikal

Piráti si v sobotu zvolí na jednání celostátního fóra v Ostravě nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje Ivan Bartoš, kromě něj kandidují místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. Piráti také představí lídry krajských kandidátek a kandidáty do Senátu, zabývat se budou i návrhem na změnu stanov. Jednání potrvá do neděle, kdy se Piráti budou věnovat zejména workshopům. Aktualizujeme Ostrava 10:37 11. 1. 2020 (Aktualizováno: 11:06 11. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bartoš byl předsedou strany mezi říjnem 2009 a červnem 2013, následně krátce mezi zářím 2013 a červnem 2014 a poté od dubna 2016. Také Pikal a Ferjenčík už v minulosti byli ve vedení strany - Pikal byl v letech 2014 až 2017 prvním místopředsedou, Ferjenčík zastával funkci místopředsedy v letech 2010 až 2014.

Ještě před hlasováním všichni tři kandidáti přednesli své pětiminutové projevy. Bartoš děkoval za dosavadní práci Pirátské strany a představil čtyři kroky, kterým by se chtěl věnovat v budoucnu.

„Je třeba neustále zvyšovat kompetence našich lidí. Pirátská strana roste a s ní musí růst i osobnosti našich stávajících a budoucích politiků. Zároveň schopnosti udržet s v Pirátech tu dobrou a přátelskou tvůrčí atmosféru,“ řekl ve svém projevu.

Zároveň dosavadní předseda zmínil, že by si přál, aby v podzimních krajských volbách měli Piráti alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům a aby po sněmovních volbách v roce 2021 byla strana ve vládě.

První z jeho soupeřů Ferjenčík akcentoval i ekonomická témata. „Potřebujeme reformu zdanění. To znamená snížit zdanění práce o 12 tisíc korun pro všechny zaměstnance, aby každý člověk, co chodí do práce zaplatil na daních o tisícovku měsíčně méně. Současně nechceme zruinovat státní rozpočet, takže to musí být někdo kompenzované. Pojďme konečně legalizovat konopí a peníze z toho dát například do důchodového systému nebo do modernizace země,“ popsal.

10 kandidátů na místopředsedu

Na místopředsedy Pirátů kandiduje celkem deset členů včetně tří aspirantů na post šéfa strany. Ze současných místopředsedů se o post znovu ucházejí Olga Richterová a Radek Holomčík.

Z poslanců chce ve vedení strany usednout též Jan Lipavský. Na pozici aspirují také europoslankyně Markéta Gregorová, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová, zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Martin Kučera a člen technického odboru Pirátů Jan Bednařík. Republikové předsednictvo podle stranických stanov sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

Na zasedání fóra budou blíže představeni lídři kandidátek pro letošní krajské volby a kandidáti do Senátu. Straníci se budou zabývat také změnou stanov, kterou chtějí zjednodušit vylučování členů strany, kteří neplatí členské příspěvky. Dosud za to Pirátům hrozí jen pozastavení členství, nově by jim členství automaticky zanikalo rok poté, co bylo pozastaveno.